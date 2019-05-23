/ / / Пройди 25 мая по маршруту «Лось-Go», найди знаки и получи приз

25 мая с 10:00 до 17:00 пройди маршрут по местам проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города Гусева.Обязательные хештеги: #Гусев, #ЛосьGo, #ДеньГорода.

Если Вы обнаружили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.