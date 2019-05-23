/ / / Пройди 25 мая по маршруту «Лось-Go», найди знаки и получи приз

- найди 10 трофейных рисунков лосиков на асфальте
- сделай сэлфи с каждым из них на свой телефон
- выложи пост ВКонтакте или в Фейсбуке с твоей фотографией на фоне бронзовой скульптуры лося и напиши поздравление городу Гусеву
Обязательные хештеги: #Гусев, #ЛосьGo, #ДеньГорода.
- с 16:00 до 17:00 покажи 10 фото и пост организаторам квеста в кепке «ЛосьGo» возле сцены в парковой зоне ФОКа
- будь в 20-ке первых
- в 17:30 на праздничный стене получи билеты в кино, луна-парк, музей, а также вкусные призы от партнеров