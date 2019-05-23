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Информационный сайт города Гусева

Пройди 25 мая по маршруту «Лось-Go», найди знаки и получи приз

23 мая 2019, 19:17
25 мая с 10:00 до 17:00 пройди маршрут по местам проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города Гусева.

  • найди 10 трофейных рисунков лосиков на асфальте
  • сделай сэлфи с каждым из них на свой телефон
  • выложи пост ВКонтакте или в Фейсбуке с твоей фотографией на фоне бронзовой скульптуры лося и напиши поздравление городу Гусеву

Обязательные хештеги: #Гусев, #ЛосьGo, #ДеньГорода.

  • с 16:00 до 17:00 покажи 10 фото и пост организаторам квеста в кепке «ЛосьGo» возле сцены в парковой зоне ФОКа
  • будь в 20-ке первых
  • в 17:30 на праздничный стене получи билеты в кино, луна-парк, музей, а также вкусные призы от партнеров
квест-игра
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