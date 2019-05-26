Эдиль Эдиль
/ / / 31 мая Гусев присоединится к акции «Международный день соседей»
Информационный сайт города Гусева

31 мая Гусев присоединится к акции «Международный день соседей»

26 мая 2019, 15:40
31 мая Гусев присоединится к акции «Международный день соседей»
31 мая 2019 года с 16:00 в рамках проведения V Всероссийской акции «Международный день соседей» во дворе домов 23, 25 и 27 по проспекту Ленина в городе Гусеве пройдут спортивные и игровые мероприятия, подвижные детские игры с ростовыми куклами.

У всех присутствующих будет возможность задать вопросы и получить информацию о коллективном (добрососедском) решении жилищных вопросов.
День соседа
133 просмотра
0 голосов
Вектор Трейд Вектор Трейд
Другие новости по теме
17 мая Гусев присоединится к всероссийской акции «На работу на велосипеде»
17 мая Гусев присоединится к всероссийской акции «На работу на велосипеде»
27 мая во дворе дома №16 по ул. Железнодорожной пройдут спортивные мероприятия
27 мая во дворе дома №16 по ул. Железнодорожной пройдут спортивные мероприятия
15 сентября в Гусеве пройдёт субботник
15 сентября в Гусеве пройдёт субботник
19 мая в Гусеве пройдёт весенний субботник
19 мая в Гусеве пройдёт весенний субботник

Оставить комментарий

Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров