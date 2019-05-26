31 мая Гусев присоединится к акции «Международный день соседей»

26 мая 2019, 15:40

31 мая 2019 года с 16:00 в рамках проведения V Всероссийской акции «Международный день соседей» во дворе домов 23, 25 и 27 по проспекту Ленина в городе Гусеве пройдут спортивные и игровые мероприятия, подвижные детские игры с ростовыми куклами.



У всех присутствующих будет возможность задать вопросы и получить информацию о коллективном (добрососедском) решении жилищных вопросов.

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