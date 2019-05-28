/ / / 7 июня в ГДК стартует школа волонтера «ДоброШкола»

Начало в 10:00 с большого образовательного семинара-тренинга по темам:
- социальное проектирование (разработка добровольческих проектов);
- участие в конкурсе «Доброволец России».
Проводят тренинг сотрудники ГБУ «Калининградский добровольческий центр».
В течении недели участникам предоставиться возможность попробовать себя в разных видах волонтерства, узнать новое о добровольчестве, а также познакомиться с другими ребятами, тоже не желающими скучать этим летом.
Завершит неделю акция в честь Дня России 12 июня, которую вместе и разработаем.
Начни лето активно! Присоединяйся!
Возраст участников 14+.
Регистрация в группе Молодёжного актива.
Вопросы: 8-(40143)-3-38-44 — Эльвира.