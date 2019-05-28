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Информационный сайт города Гусева

7 июня в ГДК стартует школа волонтера «ДоброШкола»

28 мая 2019, 12:42
7 июня в Городском доме культуры стартует школа волонтера «ДоброШкола». Организаторы проведения — Подростково-молодежный клуб ГДК, при поддержке ГБУ «Калининградский добровольческий центр».

Начало в 10:00 с большого образовательного семинара-тренинга по темам:

  • социальное проектирование (разработка добровольческих проектов);
  • участие в конкурсе «Доброволец России».

Проводят тренинг сотрудники ГБУ «Калининградский добровольческий центр».

В течении недели участникам предоставиться возможность попробовать себя в разных видах волонтерства, узнать новое о добровольчестве, а также познакомиться с другими ребятами, тоже не желающими скучать этим летом.

Завершит неделю акция в честь Дня России 12 июня, которую вместе и разработаем.

Начни лето активно! Присоединяйся!

Возраст участников 14+.
Регистрация в группе Молодёжного актива.
Вопросы: 8-(40143)-3-38-44 — Эльвира.
волонтёры Городской дом культуры молодежный актив
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