1 июня в День защиты детей Гусевский музей приглашает на мероприятие «Путешествие в мир кукольного театра».
Юных участников ждет: история возникновения кукольного театра, знакомство с процессом изготовления театральных кукол, спектакль театра теней и мастер-класс по изготовлению куклы-марионетки. Мероприятие состоится в Большом выставочном зале музея в окружении выставки, посвященной 55-летию Калининградского областного театра кукол «Мой первый театр».
Для участия в мероприятии «Путешествие в мир кукольного театра» необходимо зарегистрироваться по тел. 8 (401-43) 3-19-17.
Ждем всех желающих. Вход свободный. Количество мест ограничено.
Успейте зарегистрироваться!
1 июня Гусевский музей приглашает на мероприятие «Путешествие в мир кукольного театра»
28 мая 2019, 16:06
день защиты детей музей
0 просмотров
Другие новости по теме