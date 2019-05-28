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1 июня Гусевский музей приглашает на мероприятие «Путешествие в мир кукольного театра»

28 мая 2019, 16:06
1 июня Гусевский музей приглашает на мероприятие «Путешествие в мир кукольного театра»
1 июня в День защиты детей Гусевский музей приглашает на мероприятие «Путешествие в мир кукольного театра».

Юных участников ждет: история возникновения кукольного театра, знакомство с процессом изготовления театральных кукол, спектакль театра теней и мастер-класс по изготовлению куклы-марионетки. Мероприятие состоится в Большом выставочном зале музея в окружении выставки, посвященной 55-летию Калининградского областного театра кукол «Мой первый театр».

Для участия в мероприятии «Путешествие в мир кукольного театра» необходимо зарегистрироваться по тел. 8 (401-43) 3-19-17.

Ждем всех желающих. Вход свободный. Количество мест ограничено.

Успейте зарегистрироваться!
день защиты детей музей
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