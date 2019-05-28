/ / / 1 июня в парковой зоне ФОКа пройдёт конкурс фотографий «День города и наши дети»

В Фотоконкурсе могут участвовать все желающие. Работы профессиональных фотографов будут оцениваться отдельно.
Принимаются готовые (распечатанные) фотографии с детьми и подростками (возраст до 14 лет), формат А4, в цветном и черно-белом варианте любого жанра по следующим номинациям:
- «Мой ребенок в объективе» (фото с места событий празднования Дня города);
- «Мой ребенок и праздничный город» (красота родного города, фото на фоне достопримечательностей города, его красивых мест);
- «Улыбка фотографа» (забавные сюжеты);
- «Стоп — кадр» («пойманное» фотографом эффектное действие).
Фотографии, выставленные на конкурс, должны быть подписаны (название, автор, возраста ребенка. От участников принимается не более 1 работы по каждой номинации, то есть не более 4 работ.
Фотографии необходимо принести 1 июня до 10.00 часов и предоставить их организаторам конкурса. Организаторы конкурса размещают их на стендах для всеобщего просмотра и «народного голосования».
С 11.00 до 13.00 часов — просмотр работ, с 13.00 часов — подведение итогов, определение победителей; 13.30 часов — награждение победителей Фотоконкурса.
По вопросам проведения конкурса можно обратиться по тел.: 8 (401-43) 3-60-66 Отдел культуры и культурного наследия, Администрации МО «Гусевский городской округ».