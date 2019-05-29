Программа мероприятий, посвященных Дню защиты детей

29 мая 2019, 18:21

1 июня в Гусеве пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню защиты детей.



Территория ФОКа

10:00

— Фотоконкурс «День города и наши дети» (Парковая сцена)

11:00

— Детская игровая шоу-программа «Смешной круговорот»

— «Библиопикник или лето с книгой»

— Мастер-классы, викторины, интерактивные площадки

— Мини-гонки на самокатах «Детский Форсаж»

12:00

— Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй лето!»

В течение дня

— Работа аттракционов, сладкая вата, попкорн, мороженое



Городской дом культуры

13:00

— Концерт «Сияние востока» народного ансамбля «Тайя»



Историко-краеведческий музей

14:00

— «Путешествие в мир кукольного театра»

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