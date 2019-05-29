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Информационный сайт города Гусева

Программа мероприятий, посвященных Дню защиты детей

29 мая 2019, 18:21
1 июня в Гусеве пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню защиты детей.

Территория ФОКа

10:00
— Фотоконкурс «День города и наши дети» (Парковая сцена)
11:00
— Детская игровая шоу-программа «Смешной круговорот»
— «Библиопикник или лето с книгой»
— Мастер-классы, викторины, интерактивные площадки
— Мини-гонки на самокатах «Детский Форсаж»
12:00
— Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй лето!»
В течение дня
— Работа аттракционов, сладкая вата, попкорн, мороженое

Городской дом культуры

13:00
— Концерт «Сияние востока» народного ансамбля «Тайя»

Историко-краеведческий музей

14:00
— «Путешествие в мир кукольного театра»
день защиты детей
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