/ / / Программа мероприятий, посвященных Дню защиты детей

Территория ФОКа
10:00
— Фотоконкурс «День города и наши дети» (Парковая сцена)
11:00
— Детская игровая шоу-программа «Смешной круговорот»
— «Библиопикник или лето с книгой»
— Мастер-классы, викторины, интерактивные площадки
— Мини-гонки на самокатах «Детский Форсаж»
12:00
— Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй лето!»
В течение дня
— Работа аттракционов, сладкая вата, попкорн, мороженое
Городской дом культуры
13:00
— Концерт «Сияние востока» народного ансамбля «Тайя»
Историко-краеведческий музей
14:00
— «Путешествие в мир кукольного театра»