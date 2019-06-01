/ / / Мероприятия на территории Гусевского городского округа в июне 2019 года

Предлагаем вам ознакомиться с программой мероприятий на территории Гусевского городского округа в июне 2019 года.
Программа мероприятий будет дополняться по мере поступления информации.
1 июня в 11.00 — День защиты детей
парковая зона Физкультурно-оздоровительного комплекса
1 июня в 13.00 — «Сияние Востока» Концерт народного ансамбля танца «Тайя»
Городской дом культуры
1 июня в 12.00 (по предварительной записи) — Тематическое мероприятие, посвященное Дню защиты детей
Гусевский историко-краеведческий музей
4 июня в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8
Городской стадион
6 июня в 13.00 — Турнир МО ГГО по шашкам среди инвалидов
Комплексный центр социального обслуживания населения
6 июня в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8
Городской стадион
8 июня в 10:00 — Тестирование ВФСК ГТО
Городской стадион
8 июня, время уточняется — Спортивно-игровая программа «Туристическая тропа» (в рамках Дня открытых дверей)
территория возле 2 корпуса ДЮЦ
9 июня в 13:00 и в 15.00 — Чемпионат и Первенство Калининградской области по футболу (высшая лига) ФК «Гусев» г. Гусев — ФК «Неман» г. Неман
Городской стадион
11 июня в 18:00 — Открытое первенство МО по волейболу среди женских команд на открытых площадках, приуроченный к празднованию Дня России
Городской стадион
11 июня в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8
Городской стадион
13 июня в 18:00 — Открытое первенство МО по волейболу среди женских команд на открытых площадках, приуроченный к празднованию Дня России
Городской стадион
13 июня в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8
Городской стадион
14 июня в 18:00 — Открытое первенство МО по волейболу среди женских команд на открытых площадках, приуроченный к празднованию Дня России
Городской стадион
15 июня в 10:00 — Тестирование ВФСК ГТО
Городской стадион
16 июня в 13:00 и в 15.00 — Чемпионат и Первенство Калининградской области по футболу (высшая лига) ФК «Гусев» г. Гусев — ФК «Олимпия» г. Гвардейск
Городской стадион
18 июня в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8
Городской стадион
20 июня в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8
Городской стадион
22 июня в 10:00 — Тестирование ВФСК ГТО
Городской стадион
27 июня в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8
Городской стадион
29 июня в 10:00 — Тестирование ВФСК ГТО
Городской стадион
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в июне 2019 года
1 июня 2019, 12:19
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