Эдиль Эдиль
/ / / Мероприятия на территории Гусевского городского округа в июне 2019 года
Информационный сайт города Гусева

Мероприятия на территории Гусевского городского округа в июне 2019 года

1 июня 2019, 12:19
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в июне 2019 года
Предлагаем вам ознакомиться с программой мероприятий на территории Гусевского городского округа в июне 2019 года.

Программа мероприятий будет дополняться по мере поступления информации.

1 июня в 11.00 — День защиты детей
парковая зона Физкультурно-оздоровительного комплекса

1 июня в 13.00 — «Сияние Востока» Концерт народного ансамбля танца «Тайя»
Городской дом культуры

1 июня в 12.00 (по предварительной записи) — Тематическое мероприятие, посвященное Дню защиты детей
Гусевский историко-краеведческий музей

4 июня в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8
Городской стадион

6 июня в 13.00 — Турнир МО ГГО по шашкам среди инвалидов
Комплексный центр социального обслуживания населения

6 июня в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8
Городской стадион

8 июня в 10:00 — Тестирование ВФСК ГТО
Городской стадион

8 июня, время уточняется — Спортивно-игровая программа «Туристическая тропа» (в рамках Дня открытых дверей)
территория возле 2 корпуса ДЮЦ

9 июня в 13:00 и в 15.00 — Чемпионат и Первенство Калининградской области по футболу (высшая лига) ФК «Гусев» г. Гусев — ФК «Неман» г. Неман
Городской стадион

11 июня в 18:00 — Открытое первенство МО по волейболу среди женских команд на открытых площадках, приуроченный к празднованию Дня России
Городской стадион

11 июня в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8
Городской стадион

13 июня в 18:00 — Открытое первенство МО по волейболу среди женских команд на открытых площадках, приуроченный к празднованию Дня России
Городской стадион

13 июня в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8
Городской стадион

14 июня в 18:00 — Открытое первенство МО по волейболу среди женских команд на открытых площадках, приуроченный к празднованию Дня России
Городской стадион

15 июня в 10:00 — Тестирование ВФСК ГТО
Городской стадион

16 июня в 13:00 и в 15.00 — Чемпионат и Первенство Калининградской области по футболу (высшая лига) ФК «Гусев» г. Гусев — ФК «Олимпия» г. Гвардейск
Городской стадион

18 июня в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8
Городской стадион

20 июня в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8
Городской стадион

22 июня в 10:00 — Тестирование ВФСК ГТО
Городской стадион

27 июня в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8
Городской стадион

29 июня в 10:00 — Тестирование ВФСК ГТО
Городской стадион
167 просмотров
0 голосов
Другие новости по теме
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в марте 2019 года
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в марте 2019 года
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в декабре 2018 года
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в декабре 2018 года
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в январе 2019 года
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в январе 2019 года
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в феврале 2019 года
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в феврале 2019 года

Оставить комментарий

Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров