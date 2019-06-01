Мероприятия на территории Гусевского городского округа в июне 2019 года

1 июня 2019, 12:19

Предлагаем вам ознакомиться с программой мероприятий на территории Гусевского городского округа в июне 2019 года.



Программа мероприятий будет дополняться по мере поступления информации.



1 июня в 11.00 — День защиты детей

парковая зона Физкультурно-оздоровительного комплекса



1 июня в 13.00 — «Сияние Востока» Концерт народного ансамбля танца «Тайя»

Городской дом культуры



1 июня в 12.00 (по предварительной записи) — Тематическое мероприятие, посвященное Дню защиты детей

Гусевский историко-краеведческий музей



4 июня в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8

Городской стадион



6 июня в 13.00 — Турнир МО ГГО по шашкам среди инвалидов

Комплексный центр социального обслуживания населения



6 июня в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8

Городской стадион



8 июня в 10:00 — Тестирование ВФСК ГТО

Городской стадион



8 июня, время уточняется — Спортивно-игровая программа «Туристическая тропа» (в рамках Дня открытых дверей)

территория возле 2 корпуса ДЮЦ



9 июня в 13:00 и в 15.00 — Чемпионат и Первенство Калининградской области по футболу (высшая лига) ФК «Гусев» г. Гусев — ФК «Неман» г. Неман

Городской стадион



11 июня в 18:00 — Открытое первенство МО по волейболу среди женских команд на открытых площадках, приуроченный к празднованию Дня России

Городской стадион



11 июня в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8

Городской стадион



13 июня в 18:00 — Открытое первенство МО по волейболу среди женских команд на открытых площадках, приуроченный к празднованию Дня России

Городской стадион



13 июня в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8

Городской стадион



14 июня в 18:00 — Открытое первенство МО по волейболу среди женских команд на открытых площадках, приуроченный к празднованию Дня России

Городской стадион



15 июня в 10:00 — Тестирование ВФСК ГТО

Городской стадион



16 июня в 13:00 и в 15.00 — Чемпионат и Первенство Калининградской области по футболу (высшая лига) ФК «Гусев» г. Гусев — ФК «Олимпия» г. Гвардейск

Городской стадион



18 июня в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8

Городской стадион



20 июня в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8

Городской стадион



22 июня в 10:00 — Тестирование ВФСК ГТО

Городской стадион



27 июня в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8

Городской стадион



29 июня в 10:00 — Тестирование ВФСК ГТО

Городской стадион

167 просмотров