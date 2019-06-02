6 июня в ДШИ пройдёт семинар на тему управления жилыми домами органами местного самоуправления

2 июня 2019, 13:12

Правительство Калининградской области проводит выездной практический семинар «Регулирование деятельности по управлению жилыми домами органами местного самоуправления» в формате круглого стола с участием в качестве экспертов представителей Министерства регионального контроля (надзора) Калининградской области.



В городе Гусеве семинар пройдёт 6 июня с 12:00 до 15:00 в здании Детской школы искусств.

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