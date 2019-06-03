4 июня в Гусевском музее откроется выставка современного искусства

3 июня 2019, 13:46

4 июня, 18:00 часов, в Гусевском музее состоится торжественное открытие выставки современного искусства «Апокалипсис», куратором которой выступает Иван Чечот, российский искусствовед, кандидат искусствоведения, руководитель Центра искусствознания (Санкт-Петербург).



На выставке будет представлена серия гравюр на тему «Апокалипсис», автор Дмитрий Марголин (Санкт-Петербург). Гостей открытия ждет встреча с художником Дмитрием Марголиным и куратором выставки Иваном Чечотом.



«Живопись Марголина проникнута гуманистической, человеколюбивой интонацией. Художник с какой-то наивной ранимостью относится к вечному распределению ролей — жертва, палачи, любопытствующие наблюдатели, равнодушная толпа, погруженная в свои низменные страсти. Экспрессивность, брутальность, жестовость его языка — во многом средство прикрыть эту ранимость. Марголин остается в русле изобразительности, даже телесности. Эта телесность особо ощутима в серии его офортов „Апокалипсис“: плоть корчится на огне страстей, изображение, благодаря процессу травления, въедается в поверхность, акварельные заливки как бы гасят чрезмерный накал…» — пишет о творчестве Дмитрия Марголина российский искусствовед Александр Боровский.



Вход — свободный. Гусевский музей приглашает всех желающих.



Для информации:



Марголин Дмитрий Святославович родился в г. Ленинграде 12 июля 1982 г. В сентябре 1995 года поступил в Санкт-Петербургский государственный академический художественный лицей им. Б. В. Иогансона при институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. В 2001 г. поступил в Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина на факультет живописи. Окончил институт в 2007 г. C 2008 г. работает преподавателем живописи, рисунка и композиции в государственном академическом художественном лицее им. Б. В. Иогансона при институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. В 2009 году был принят в Союз художников России.

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