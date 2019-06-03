Храмы Черняховской епархии организуют автобусы в Черняховск на богослужение патриарха Кирилла

3 июня 2019, 16:58

6 июня Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Первосвятительский визит в Черняховскую епархию.



В праздник Вознесения Господня Его Святейшество возглавит в кафедральном соборе Архангела Михаила города Черняховска Божественную литургию. Впервые в истории и собора, и молодой Черняховской епархии здесь пройдет патриаршее богослужение.



Начало Божественной литургии в 9.30.



От храмов Черняховской епархии будут организованы автобусы для всех желающих присоединиться к этому торжеству. За подробной информацией обращаться в храм.



Отметим, что гусевский храм Успения Пресвятой Богородицы и гусевский Храм-памятник Всех Святых относятся к Черняховской епархии.

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