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Информационный сайт города Гусева

Храмы Черняховской епархии организуют автобусы в Черняховск на богослужение патриарха Кирилла

3 июня 2019, 16:58
Храмы Черняховской епархии организуют автобусы в Черняховск на богослужение патриарха Кирилла
6 июня Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Первосвятительский визит в Черняховскую епархию.

В праздник Вознесения Господня Его Святейшество возглавит в кафедральном соборе Архангела Михаила города Черняховска Божественную литургию. Впервые в истории и собора, и молодой Черняховской епархии здесь пройдет патриаршее богослужение.

Начало Божественной литургии в 9.30.

От храмов Черняховской епархии будут организованы автобусы для всех желающих присоединиться к этому торжеству. За подробной информацией обращаться в храм.

Отметим, что гусевский храм Успения Пресвятой Богородицы и гусевский Храм-памятник Всех Святых относятся к Черняховской епархии.
храм
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к
# 1кен
весь сбор поступит монтеру Мечникову

Сегодня, 19:29   ЦитироватьОтветить
00
1
# 2123
Ах какая тачила, у митрополита Кирилла. 
Сегодня, 20:57   ЦитироватьОтветить
00
6
# 3666
123,
Ох, Вы и бАгахульник )))) Марите ! А то кадилом навернет )))
Сегодня, 21:14   ЦитироватьОтветить
00

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