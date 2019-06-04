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Информационный сайт города Гусева

7 июня в Гусевской больнице проведёт прием Главный детский онколог Ленинградской области

4 июня 2019, 11:54
7 июня в Гусевской больнице проведёт прием Главный детский онколог Ленинградской области
7 июня в Гусевской Центральной больнице будет проводить прием Главный детский онколог Ленинградской области Сафонова Светлана Александровна.

Время приема с 14:00 до 17:00.
Прием врача и осмотр ребенка бесплатный.
Предварительная запись по телефону 59-34-46.

Если у Вашего ребенка есть любые подозрительные родинки, гемангиомы или что-то другое, что Вас настораживает, приводите его на осмотр.

Мероприятие организовано АНО «ЦИУСПП «ЛОТОС» при поддержке Фонда президентских грантов.
приём больница
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л
# 1лола
Для взрослых тоже неплохо бы было, если учесть количество онкобольных в районе.
Сегодня, 12:59   ЦитироватьОтветить
00

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