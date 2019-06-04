7 июня в Гусевской Центральной больнице будет проводить прием Главный детский онколог Ленинградской области Сафонова Светлана Александровна.
Время приема с 14:00 до 17:00.
Прием врача и осмотр ребенка бесплатный.
Предварительная запись по телефону 59-34-46.
Если у Вашего ребенка есть любые подозрительные родинки, гемангиомы или что-то другое, что Вас настораживает, приводите его на осмотр.
Мероприятие организовано АНО «ЦИУСПП «ЛОТОС» при поддержке Фонда президентских грантов.
7 июня в Гусевской больнице проведёт прием Главный детский онколог Ленинградской области
4 июня 2019, 11:54
приём больница
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