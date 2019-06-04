7 июня в Гусевской больнице проведёт прием Главный детский онколог Ленинградской области

4 июня 2019, 11:54

7 июня в Гусевской Центральной больнице будет проводить прием Главный детский онколог Ленинградской области Сафонова Светлана Александровна.



Время приема с 14:00 до 17:00.

Прием врача и осмотр ребенка бесплатный.

Предварительная запись по телефону 59-34-46.



Если у Вашего ребенка есть любые подозрительные родинки, гемангиомы или что-то другое, что Вас настораживает, приводите его на осмотр.



Мероприятие организовано АНО «ЦИУСПП «ЛОТОС» при поддержке Фонда президентских грантов.

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