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Информационный сайт города Гусева

12 июня на территории ФОКа пройдёт конкурс на лучший венок из садовых, полевых и луговых цветов

5 июня 2019, 12:46
12 июня на территории ФОКа пройдёт конкурс на лучший венок из садовых, полевых и луговых цветов
12 июня на территории Физкультурно-оздоровительного комплекса пройдёт конкурс на лучший венок из садовых, полевых и луговых цветов.

Попробовать создать шедевр можно коллективом или в одиночку. Принимать участие могут все желающие.

Организаторы предоставляют возможность продемонстрировать горожанам свои таланты в создании венка. Фантазия творцов не ограничивается ничем — выполнить работу можно с использованием дополнительных материалов: ниток, лент, бус, листьев, трав и так далее. Единственное условие — венок должен быть создан из цветов и трав Калининградской области и быть правильной формы (венок на голову).

Заявку для участия в конкурсе необходимо направить в отдел культуры (ул. Ульяновых, д. 1, каб.313 или по электронному адресу: cultura@admgusev.ru) в срок до 11 июня. Также заявку можно сдать в день проведения конкурса до 11:00 возле сцены на территории ФОКа. В заявке необходимо указать фамилию имя отчество участника, название композиции и из каких цветов она изготовлена, домашний адрес и контактный телефон.

Регистрация участников будет проходить в 11:00 возле сцены. Демонстрация работ начнётся в 13:00.

Победители будут награждены призами и дипломами. По итогам зрительского голосования будет вручен приз зрительских симпатий.
конкурс
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