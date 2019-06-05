Программа мероприятий на День России

5 июня 2019, 18:04

Предлагаем ознакомиться с программой мероприятий, запланированных на День России 12 июня.



10.00 — Соревнования по пляжному волейболу

10.00 — Международные соревнования по настольному теннису

10.00 — Соревнования по дартсу, шашкам и шахматам

12.00-14.00 — Работа интерактивных площадок, мастер-классы

12.00 — Выставка и продажа ДПИ (декоративно-прикладного искусства)

12.00 — Аквагримм, рисунки на асфальте

12.00 — Молодёжная акция «Мы едины!»

13.00-14.00 — Подведение итогов конкурса «Лучший венок на голову из садовых, полевых и луговых цветов»

12.00 — Работа торговых точек

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