Предлагаем ознакомиться с программой мероприятий, запланированных на День России 12 июня.
10.00 — Соревнования по пляжному волейболу
10.00 — Международные соревнования по настольному теннису
10.00 — Соревнования по дартсу, шашкам и шахматам
12.00-14.00 — Работа интерактивных площадок, мастер-классы
12.00 — Выставка и продажа ДПИ (декоративно-прикладного искусства)
12.00 — Аквагримм, рисунки на асфальте
12.00 — Молодёжная акция «Мы едины!»
13.00-14.00 — Подведение итогов конкурса «Лучший венок на голову из садовых, полевых и луговых цветов»
12.00 — Работа торговых точек
Программа мероприятий на День России
5 июня 2019, 18:04День России
91 просмотр
Другие новости по теме