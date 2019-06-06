/ / / Роспотребнадзор проводит тематические горячие линии

6 июня 2019, 11:56

качества и безопасности детского отдыха (по организации детского отдыха и оказываемым в этой связи услугам) — с 05 июня 2019 по 19 июня 2019 по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800-555 49 43 (звонок бесплатный с номера телефона, зарегистрированного в Российской Федерации) и по телефонам в г. Калининграде: 8 (4012) 53-18-58, 61-69-10, 61-69-13, 53-84-36;



по качеству и безопасности хлебобулочных изделий, кондитерской продукции и срокам годности — с 21 июня 2019 по 05 июля 2019 по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800-555 49 43 (звонок бесплатный с номера телефона, зарегистрированного в Российской Федерации) и по телефонам в г. Калининграде: 8 (4012) 46-03-43, 53-84-36;



фактам возможных коррупционных правонарушений со стороны государственных гражданских служащих Управления Роспотребнадзора по Калининградской области — с 01 июня 2019 по 30 июня 2019 по телефону в г. Калининграде 8 (4012) 61-69-19;



фактам незаконной реализации в розничной торговой сети спиртосодержащей непищевой продукции — с 01 июня 2019 по 30 июня 2019 по телефону в г. Калининграде 8 (4012) 53-69-42.



в Немане 8 (40162) 2-35-58;



в Зеленоградске 8 (40150) 3-29-59;



в Гусеве 8 (40143) 3-27-66, 3-48-31, 3-35-23;



в Черняховске 8 (40141) 3-21-24, 3-46-55;



в Багратионовске 8 (40156) 3-20-03;



в г. Советске 8 (40161) 3-56-43;



в Гурьевске 74-14-84.



Управление Роспотребнадзора по Калининградской области (далее — Управление), его территориальные отделы, с привлечением специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» с целью информирования продолжают тематическое консультирование граждан по телефонам «горячих» линий по вопросам:В городах области по вышеуказанным вопросам в те же сроки:Управление напоминает, что с целью оказания бесплатной устной консультативной помощи гражданам по вопросам защиты прав потребителей, санитарного и эпидемиологического надзора работает Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефонному номеру 8-800-555-49-43.Звонки с мобильного или городского телефона, зарегистрированного в Российской Федерации и находящегося на территории страны, являются бесплатными. Звонки, поступающие с номеров, зарегистрированных в других государствах, оплачиваются в соответствии с тарифами на международные вызовы.