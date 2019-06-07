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ДЮЦ объявляет набор в объединения по программам дополнительного образования

7 июня 2019, 11:49
ДЮЦ объявляет набор в объединения по программам дополнительного образования
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр» объявляет набор в объединения по программам дополнительного образования.

1 корпус — ул. Зои Космодемьянской, д. 27
2 корпус — ул. Артиллерийская, д. 2

Для зачисления детей в объединения необходимо:

  1. Получить сертификат на дополнительное образование (для всех детей в возрасте от 5 до 18 лет) на портале персонифицированного дополнительного образования;
  2. Обратиться в ДЮЦ (1 или 2 корпус) для активации сертификата — инструкция на сайте ДЮЦ;
  3. Выбрать программу и написать заявление на зачисление;
  4. Принести документы в ДЮЦ.

Формы для заполнения можно скачать на сайте ДЮЦ.

Скачать список программ [22,55 Kb] (cкачали 36 раз)

Мы рады видеть Вас и Ваших детей в Центре!

Справки по телефону 3-53-54
ДЮЦ набор
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