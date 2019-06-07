/ / / ДЮЦ объявляет набор в объединения по программам дополнительного образования

1 корпус — ул. Зои Космодемьянской, д. 27
2 корпус — ул. Артиллерийская, д. 2
Для зачисления детей в объединения необходимо:
- Получить сертификат на дополнительное образование (для всех детей в возрасте от 5 до 18 лет) на портале персонифицированного дополнительного образования;
- Обратиться в ДЮЦ (1 или 2 корпус) для активации сертификата — инструкция на сайте ДЮЦ;
- Выбрать программу и написать заявление на зачисление;
- Принести документы в ДЮЦ.
Формы для заполнения можно скачать на сайте ДЮЦ.
Мы рады видеть Вас и Ваших детей в Центре!
Справки по телефону 3-53-54