11 и 13 июня в Гусеве пройдут игры в рамках открытого первенства Гусевского округа по футболу

7 июня 2019, 19:12

4 июня, во вторник, на ГМКСУ «Стадион» стартовало Открытое первенство муниципального образования «Гусевский городской округ» по футболу (8×8), в котором принимает участие 14 команд. Это команды из городов Черняховска, Озерска и Гусева, а также команда из пос. Ясная поляна Нестеровского района и пос. Ольховатка Гусевского района.



Результаты игр, прошедших 04 и 06 июня 2019 года:



«Русь» пос. Ольховатка — «Ветеран» г. Гусев 4:3;

ФК «Мотор» г. Озерск — «Торпедо» г. Гусев 4:1;

«Ясная поляна» пос. Ясная поляна — «Юность — СШ» г. Гусев 6:1;

«Палермо» — г. Гусев — «Без Баб» г. Гусев 1:7;

«Газмяс» г. Гусев — «Вымпел» г. Гусев 6:0.



Следующие матчи состоятся во вторник 11 июня 2019 года и в четверг 13. июня 2019 года, между собой встречаются:



11 июня 2019 года

19:00 ч. «Юность» г. Гусев — «Газмяс» г. Гусев

19:00 ч. «Без Баб» г. Гусев — ФК «Мотор» г. Озерск

20:00 ч. «Молодежка» г. Черняховск — «Партизан» г. Гусев

20:00 ч. «Мотор» г. Озерск — ЛФК «ЗИЛ» г. Гусев



13 июня 2019 года

19:00 ч. «Торпедо» г. Гусев — «Ясная поляна» пос. Ясная поляна

19:00 ч. «Прогресс — Ю» г. Черняховск — ЛФК «ЗИЛ» г. Гусев

20:00 ч. «Партизан» г. Гусев — «Вымпел» г. Гусев

20:00 ч. «Палермо» г. Гусев — «Русь» пос. Ольховатка



Приходите поддержать команды!

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