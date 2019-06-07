4 июня, во вторник, на ГМКСУ «Стадион» стартовало Открытое первенство муниципального образования «Гусевский городской округ» по футболу (8×8), в котором принимает участие 14 команд. Это команды из городов Черняховска, Озерска и Гусева, а также команда из пос. Ясная поляна Нестеровского района и пос. Ольховатка Гусевского района.
Результаты игр, прошедших 04 и 06 июня 2019 года:
«Русь» пос. Ольховатка — «Ветеран» г. Гусев 4:3;
ФК «Мотор» г. Озерск — «Торпедо» г. Гусев 4:1;
«Ясная поляна» пос. Ясная поляна — «Юность — СШ» г. Гусев 6:1;
«Палермо» — г. Гусев — «Без Баб» г. Гусев 1:7;
«Газмяс» г. Гусев — «Вымпел» г. Гусев 6:0.
Следующие матчи состоятся во вторник 11 июня 2019 года и в четверг 13. июня 2019 года, между собой встречаются:
11 июня 2019 года
19:00 ч. «Юность» г. Гусев — «Газмяс» г. Гусев
19:00 ч. «Без Баб» г. Гусев — ФК «Мотор» г. Озерск
20:00 ч. «Молодежка» г. Черняховск — «Партизан» г. Гусев
20:00 ч. «Мотор» г. Озерск — ЛФК «ЗИЛ» г. Гусев
13 июня 2019 года
19:00 ч. «Торпедо» г. Гусев — «Ясная поляна» пос. Ясная поляна
19:00 ч. «Прогресс — Ю» г. Черняховск — ЛФК «ЗИЛ» г. Гусев
20:00 ч. «Партизан» г. Гусев — «Вымпел» г. Гусев
20:00 ч. «Палермо» г. Гусев — «Русь» пос. Ольховатка
Приходите поддержать команды!
11 и 13 июня в Гусеве пройдут игры в рамках открытого первенства Гусевского округа по футболу
7 июня 2019, 19:12
футбол соревнование
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