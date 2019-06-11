14 июня Гусевский музей приглашает на публичную лекцию об уличных культурах

11 июня 2019, 09:28

14 июня в 18:00 часов Гусевский музей приглашает всех желающих принять участие в литературно-музыкальной гостиной «Зеленый фонарь». Гостей ждет публичная лекция об уличной культуре.



Хип-хоп — это образ мысли и действий, то что близко и дорого его последователям. Они рады делиться своим ощущением и знанием. Культура, что всего за тридцать лет облетела весь земной шар, проникла в сердца миллионов людей и дворов. От легкости и радости к протестам и рупору свободы, вмещая в себя повседневность и быт совершенно разных людей и мнений, и снова к радости и объединению.



На лекции каждый сможет окунуться в историю становления одной из самых популярных культур на сегодняшний день. Будут рассмотрены основные идеи и мысли, заложенные в этой уличной форме, а также слушателей ждет знакомство с ключевыми деятелями и направлениями уличной культуры.



Лекция проходит в рамках проекта «Восточное побережье», направленного на популяризацию уличной культуры и созданию созидательного досуга на востоке области. Проект реализуется силами коллектива уличных танцев New Soul Dance при грантовой поддержке Агенства по делам молодёжи Калининградской области.



Приглашаются все желающие в пятницу, 14 июня, начало в 18:00. Вход свободный.



Гусевский музей, ул. Московская 36 а, тел. 8 (401-43) 3-19-17.

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