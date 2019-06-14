18 и 20 июня пройдут очередные игры открытого первенства округа по футболу

14 июня 2019, 09:47

11 и 13 июня на городском Стадионе прошли очередные игры Открытого первенства муниципального образования «Гусевский городской округ» по футболу (8×8). Представляем Вам их результаты.



11 июня 2019 года

«Юность» г. Гусев — «Газмяс» г. Гусев 1:7

«Без Баб» г. Гусев — ФК «Мотор» г. Озерск 1:7

«Молодежка» г. Черняховск — «Партизан» г. Гусев 0:2

«Мотор» г. Озерск — ЛФК «ЗИЛ» г. Гусев 12:1



13 июня 2019 года

«Торпедо» г. Гусев — «Ясная поляна» пос. Ясная поляна 7:3

«Прогресс — Ю» г. Черняховск — ЛФК «ЗИЛ» г. Гусев 6:1

«Партизан» г. Гусев — «Вымпел» г. Гусев 0:2

«Палермо» г. Гусев — «Русь» пос. Ольховатка 2:6



Следующие матчи состоятся во вторник 18 июня и в четверг 20 июня. Между собой встречаются:



18 июня 2019 года

19:00 ч. «Ветеран» г. Гусев — ФК «Мотор» г. Озерск

19:00 ч. «Прогресс — Ю» г. Черняховск — «Ясная поляна» пос. Ясная поляна

20:00 ч. «Русь» пос. Ольховатка — «Молодежка» г. Черняховск

20:00 ч. ФК «Мотор» г. Озерск — «Партизан» г. Гусев



20 июня 2019 года

19:00 ч. «Газмяс» г. Гусев — «Торпедо» г. Гусев

19:00 ч. «Прогресс — Ю» г. Черняховск — «Ветеран» г. Гусев

20:00 ч. «Вымпел» г. Гусев — «Юность» г. Гусев

20:00 ч. «Палермо» г. Гусев — «Партизан» г. Гусев



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