Гусевский музей приглашает на открытие выставки работ Елены Печуриной

17 июня 2019, 16:46

18 июня в 17:00 часов состоится торжественное открытие персональной выставки Елены Печуриной «Я люблю этот свет на земле…».



На выставке будут представлены работы в различных техниках, что отображает многогранность таланта Елены Печуриной. Особенно художнице удаются работы в технике «монотипия», когда краски наносятся от руки на любую гладкую поверхность и полученный на бумаге оттиск всегда бывает единственным и неповторимым. Работы Елены отличается оригинальностью, в них присутствует легкость, переходящая в загадочность образов. Художница обладает особым видением мира и в уникальной манере умеет донести его до своего зрителя.



Елена Печурина — ученица Ольги и Владимира Ульяновых, выпускница Калининградского областного колледжа культуры в классе Льва Шерстяного (2011 год), дважды лауреат Всесоюзного фестиваля народного творчества (1986 год). Также Елена преподавала в Детской коле искусств города Гусева. Занимается поэтическим творчеством.



Гусевский музей приглашает всех желающих на открытие выставки «Я люблю этот свет на земле…», по адресу ул. Московская 36 а, тел. для справок 8 401 43 3 19 17. Вход — свободный.

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