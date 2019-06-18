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Информационный сайт города Гусева

22 июня в Гусеве пройдет День памяти и скорби

18 июня 2019, 16:27
22 июня в городе Гусеве пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби.

4:00 — Молодежная акция «Свеча памяти», памятник Герою Советского Союза С. И. Гусеву.

9:00 — Автопробег по местам боевой славы в рамках Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть памяти» (п. Ольховатка, п. Маяковское, п. Фурманово, п. Приозерное, п. Красногорское, п. Майское, п. Лермонтово).

12:00 — Памятное мероприятие в рамках Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть памяти», братская могила советским воинам, погибшим при штурме Гумбиннена в январе 1945 года (г. Гусев, ул. Ю. Смирнова)
День памяти и скорби
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