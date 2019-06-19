20 июня в Гусевском музее пройдет встреча с председателем «Поискового движения Калининградской области»

19 июня 2019, 12:02

Гусевский музей приглашает на встречу с председателем общественной организации «Поисковое движение Калининградской области» — Николаем Кисиль, которая состоится 20 июня в 17:30 часов в рамках литературно-музыкальной гостиной «Зеленый фонарь».



Гостей мероприятия ждет рассказ о деятельности поисковых отрядов, которые многие годы работают на полях бывших битв Великой Отечественной войны. Николай поделится информацией как по крупицам собирают сведения о последних днях и минутах жизни бойца, как история войны для поисковиков обретает черты сотен реальных людей, чьи останки и вещи они находят.



Приглашаем горожан и гостей города. Вход — свободный.



Для информации:



Калининградская региональная молодёжная патриотическая общественная организация ««Поисковое Движение Калининградской Области» (КРМПОО «ПДКО») — объединение поисковых организаций, отрядов и групп на территории Калининградской области.

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