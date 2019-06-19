Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / 20 июня в Гусевском музее пройдет встреча с председателем «Поискового движения Калининградской области»
Информационный сайт города Гусева

20 июня в Гусевском музее пройдет встреча с председателем «Поискового движения Калининградской области»

19 июня 2019, 12:02
Гусевский музей приглашает на встречу с председателем общественной организации «Поисковое движение Калининградской области» — Николаем Кисиль, которая состоится 20 июня в 17:30 часов в рамках литературно-музыкальной гостиной «Зеленый фонарь».

Гостей мероприятия ждет рассказ о деятельности поисковых отрядов, которые многие годы работают на полях бывших битв Великой Отечественной войны. Николай поделится информацией как по крупицам собирают сведения о последних днях и минутах жизни бойца, как история войны для поисковиков обретает черты сотен реальных людей, чьи останки и вещи они находят.

Приглашаем горожан и гостей города. Вход — свободный.

Для информации:

Калининградская региональная молодёжная патриотическая общественная организация ««Поисковое Движение Калининградской Области» (КРМПОО «ПДКО») — объединение поисковых организаций, отрядов и групп на территории Калининградской области.
музей
74 просмотра
0 голосов
Другие новости по теме
29 апреля в Гусевском музее откроются выставки «Восточная Пруссия. Весна 45-го» и «Следы войны»
29 апреля в Гусевском музее откроются выставки «Восточная Пруссия. Весна 45-го» и «Следы войны»
22 июня в поселке Ольховатка состоится торжественное перезахоронение останков воинов РККА
22 июня в поселке Ольховатка состоится торжественное перезахоронение останков воинов РККА
14 июня Гусевский музей приглашает на публичную лекцию об уличных культурах
14 июня Гусевский музей приглашает на публичную лекцию об уличных культурах
13 мая наш город посетит путешественник Иван Ширяев
13 мая наш город посетит путешественник Иван Ширяев

Оставить комментарий

Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико