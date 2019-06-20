21 июня Детско-юношеский центр приглашает на премьеру спектакля «Верните память»

20 июня 2019, 17:41

Дорогие гости и жители города, Детско-юношеский центр приглашает Вас на премьеру спектакля «Верните память». В спектакле принимают участие как актеры арт-студии «Ступени», так и волонтеры молодежного актива ГДК города Гусева.



Приходите на кануне Дня памяти и скорби — 21 июня в 21:30 по адресу: г. Гусев, ул. Артиллерийская, дом 2 (во дворе нового корпуса Детско-юношеского центра).

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