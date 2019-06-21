18 и 20 июня на ГМКСУ «Стадион» прошли очередные игры Открытого первенства муниципального образования «Гусевский городской округ» по футболу (8×8). Представляем Вам их результаты.
18 июня
«Ветеран» г. Гусев — ФК «Мотор» г. Озерск 0:3
«Прогресс — Ю» г. Черняховск — «Ясная поляна» пос. Ясная поляна 1:5
«Русь» пос. Ольховатка — «Молодежка» г. Черняховск 1:2
ФК «Мотор» г. Озерск — «Партизан» г. Гусев 3:3
20 июня
«Газмяс» г. Гусев — «Торпедо» г. Гусев 1:2
«Прогресс — Ю» г. Черняховск — «Ветеран» г. Гусев 2:0
«Вымпел» г. Гусев — «Юность» г. Гусев 2:1
«Палермо» г. Гусев — «Партизан» г. Гусев 0:6
Следующие матчи состоятся во вторник 25 июня и в четверг 27 июня. Между собой встречаются:
25 июня
19:00 ч. ФК «Мотор» г. Озерск — «Ясная поляна» пос. Ясная поляна
19:00 ч. «Русь» пос. Ольховатка — «Партизан» г. Гусев
20:00 ч. ФК «Мотор» г. Озерск — «Молодежка» г. Черняховск
20:00 ч. «Вымпел» г. Гусев — «Без Баб» г. Гусев
27 июня
19:00 ч. «Ясная поляна» пос. Ясная поляна — «Ветеран» г. Гусев
19:00 ч. ЛФК «ЗИЛ» г. Гусев — «Газмяс» г. Гусев
20:00 ч. «Торпедо» г. Гусев — «Вымпел» г. Гусев
20:00 ч. «Палермо» г. Гусев — «Прогресс — Ю» г. Черняховск
Приходите поддержать команды.
25 и 27 июня пройдут очередные игры открытого первенства округа по футболу
21 июня 2019, 11:09
футбол соревнование
91 просмотр
Другие новости по теме