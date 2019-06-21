/ / / Роспотребнадзор проводит «горячую линию» по вопросам качества хлебобулочной и кондитерской продукции

Ведущие специалисты Управления Роспотребнадзора проконсультируют потребителей по нормативным требованиям к хлебобулочным изделиям и кондитерской продукции, дадут рекомендации по выбору продуктов питания; расскажут, как действовать потребителю в случае обнаружения некачественного продукта в магазине, как оформить письменное обращение в контролирующий орган и т. д.
Консультации специалистами Управления Роспотребнадзора по Калининградской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» проводятся в соответствии с режимом работы: в рабочие дни с 09.00 до 16.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов):
- в Калининграде: 8 (4012) 46-03-43, 53-84-36;
- в Немане 8 (40162) 2-35-58;
- в Зеленоградске 8 (40150) 3-29-59;
- в Гусеве 8 (40143) 3-27-66, 3-48-31, 3-35-23;
- в Черняховске 8 (40141) 3-21-24, 3-46-55;
- в Багратионовске 8 (40156) 3-20-03;
- в г. Советске 8 (40161) 3-56-43;
- в Гурьевске 74-14-84.
Телефон Консультационного центра для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»: 8 (4012) 53-84-36.
Информируем также, что для потребителей работает телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный с номера телефона, зарегистрированного в Российской Федерации).