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Роспотребнадзор проводит «горячую линию» по вопросам качества хлебобулочной и кондитерской продукции

21 июня 2019, 11:33
Роспотребнадзор проводит «горячую линию» по вопросам качества хлебобулочной и кондитерской продукции
В период с 21 июня по 5 июля 2019 года Управление Роспотребнадзора по Калининградской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» проводят в рамках телефонной «горячей линии» тематическое консультирование по вопросам качества и безопасности хлебобулочных изделий и кондитерской продукции, срокам годности.

Ведущие специалисты Управления Роспотребнадзора проконсультируют потребителей по нормативным требованиям к хлебобулочным изделиям и кондитерской продукции, дадут рекомендации по выбору продуктов питания; расскажут, как действовать потребителю в случае обнаружения некачественного продукта в магазине, как оформить письменное обращение в контролирующий орган и т. д.

Консультации специалистами Управления Роспотребнадзора по Калининградской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» проводятся в соответствии с режимом работы: в рабочие дни с 09.00 до 16.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов):

  • в Калининграде: 8 (4012) 46-03-43, 53-84-36;
  • в Немане 8 (40162) 2-35-58;
  • в Зеленоградске 8 (40150) 3-29-59;
  • в Гусеве 8 (40143) 3-27-66, 3-48-31, 3-35-23;
  • в Черняховске 8 (40141) 3-21-24, 3-46-55;
  • в Багратионовске 8 (40156) 3-20-03;
  • в г. Советске 8 (40161) 3-56-43;
  • в Гурьевске 74-14-84.

Телефон Консультационного центра для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»: 8 (4012) 53-84-36.

Информируем также, что для потребителей работает телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный с номера телефона, зарегистрированного в Российской Федерации).
Роспотребнадзор горячая линия
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Г
# 1Гость Олег
зайдите в магазины Ганбарова,очень часто хлеб зелёненький продают
Сегодня, 11:38   ЦитироватьОтветить
30

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