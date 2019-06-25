29 июня в парковой зоне ФОКа пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню молодёжи

25 июня 2019, 18:21

Уже в эту субботу, 29 июня, в нашем городе пройдет самое яркое и долгожданное событие этого лета — День Молодежи. Праздник обещает быть поистине ярким, насыщенным и крайне интересным!



Гостей ждет насыщенная программа: богатырские игры, стритбол, бампербол, аквагрим, концертная программа, краски холли и много другое.



Начало работы интерактивных площадок в 15:30 в парковой зоне ФОКа. Будет организовано Арт-пространство — участниками могут быть воспитанники детских школ искусств, творческих студий, учащиеся школ, колледжей и техникумов, а также все, кто неравнодушен к искусству. Возраст участников от 14 до 30 лет.



Для любителей приключений будет организованна развлекательная квест-игра «Следуй за мной». Для этого Вам надо собрать команду из 4-5 человек и подать заявку на участие. Участниками могут стать все желающие в возрасте от 12 до 30 лет. Команда-победитель, а также все участники, получат поощрительные призы.



В 19:30 пройдет фестиваль красок «Red Orange». Собирай друзей и приходите в белой одежде.



Все заявки по конкурсам поддаются в Управление по культуре, спорту и делам молодежи, 303 кабинет, здание администрации или по телефону 3-60-55 до 28 июня.



Вход свободный!

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