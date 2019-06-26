28 июня Гусевский музей приглашает на OPEN STREET

26 июня 2019, 16:47

В преддверии дня Молодежи, в эту пятницу 28 июня, в нашем городе пройдет OPEN STREET!



Начало 16:20 часов. Территория Музейного комплекса, ул. Московская 36 а.



Напомним, что в рамках музыкально — литературной гостиной «Зеленый фонарь» состоялось две встречи с представителями уличной культуры, коллективом New Soul Dance и их руководителем Розой Бажановой, на которых слушатели узнали о возникновении хип-хоп культуры, об отцах хип-хопа и самых интересных фактах современности. От теории переходим к действиям, а это значит будет много танцев!



Танцы, отличное настроение, улыбки, приятная музыка и еще раз танцы! Очень рады каждому, кто захочет присоединиться и разделить эти чудесные мгновения с друзьями!

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