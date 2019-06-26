29 июня любой желающий сможет принять участие в Бамперболе

26 июня 2019, 19:05

Впервые в Гусеве в эту субботу 29 июня любой желающий сможет принять участие в Бамперболе!



Бампербол — аттракцион нового поколения, который способен вызвать бурю эмоций и подарить массу приятных впечатлений.



Аттракцион представляет собой затейливую конструкцию, которая состоит из наполненных воздухом ПВХ сегментов. Диаметр шара — 1,5 метра. Человек помещается в шар по пояс, словно в скафандр, который надёжно защищает от травм в процессе игры. Отметим, что возрастных ограничений для бампербола нет.



Правила игры почти как в футболе, но без аутов. Главная задача — забить гол в ворота соперников. В такой экипировке люди выглядят неуклюжими, но если участник упадет, то падение будет мягким и не причинит вреда здоровью.



Главное условие — избегать соприкосновения с острыми предметами, которые могут повредить надувную сферу. А в остальном можно делать всё, что захочется.



Шар выполняет функцию воздушной подушки, в которой ты можешь толкаться, падать, кувыркаться, не боясь получить повреждение. Футбол в надувных шарах поможет внести дух азарта.



Этот увлекательный и весёлый аттракцион поможет провести время с пользой для здоровья, так как двигаться в бамперболе нужно много. Скажите «прощай!» лишним калориям!



Приглашаем всех жителей и гостей Гусева весело провести время.



Место проведения игр: парковая зона ФОКа, начало в 15.30

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