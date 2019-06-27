В Гусевском музее открылась выставка художественной вышивки Раисы Кучко «Страна Беловодье»

27 июня 2019, 12:20

27 июня в Большом выставочном зале музея открылась выставка «Страна Беловодье». На выставке представлена коллекция вышитых картин, посвящённых русским сказкам, легендам и мифам. Посетители смогут совершить путешествие в страну Беловодье, олицетворяющую мир всеобщего счастья, где «молочные реки и кисельные берега», где растет Древо Жизни и отдыхают от забот птицы Алконост и Гамаюн. В русских народных преданиях эту легендарную страну свободы часто ассоциировали с ирием — древнеславянским раем. Считалось, что войти в Беловодье может только тот, кто чист душой.



Раиса Кучко — известный мастер художественной вышивки. На протяжении многих лет, шаг за шагом она осваивала различные техники художественной глади, и в итоге создала свою оригинальную технику. Благодаря умелому подбору ниток, тщательному совмещению тонов и оттенков достигается невероятный эффект сходства с оригинальным изображением. Раиса широко использует возможности своей механической машинки «Подольск». Ей подвластны простые и сложные мережки, ришелье, филе, объёмная и художественная гладь… Машинка дала мастеру свободу действий и скорость исполнения, а также возможность использовать тончайшие катушечные нитки.

Дополняют экспозицию уникальные авторские коллекции семьи Кучко. Посетители увидят наперстки, ножницы и миниатюрные швейные машинки, найденные на антикварных рынках Бельгии.



Для информации:



Раиса Дмитриевна Кучко — поэт, художник и мастер декоративно-прикладного искусства. Родилась в 1937 году в Минской области в семье военнослужащего. В 1939 году семья переехала на новое место службы отца — Дальний Восток, на границу с Китаем. Здесь их встретил совсем иной мир — мир сказочной тайги Приамурья. Впечатления детства повлияли на сюжеты ее работ в дальнейшем. На Дальнем Востоке впервые начала рисовать и получила первые уроки вышивки. С 1945 года семья проживала в Литве. В Вильнюсе окончила школу и получила высшее образование в Вильнюсском Государственном университете по специальности «физика». В 1961 году вышла замуж и переехала в Калининград.



Раиса Кучко провела многочисленные персональные выставки в Калининградской области, в Польше (Ольштын, Эльблонг), в Бельгии (Льеж). Награждена дипломом Творческого союза художников России «За вклад в отечественную культуру» (Москва). Номинант V конкурса «Человек-Событие-Время». Победитель конкурса «Патриот земли Российской» — в 2012 году награждена медалью Александра Невского. До 2013 года возглавляла Творческое объединение художников и мастеров декоративно-прикладного искусства «Абрис». В 2016 году стала дипломантом международного конкурса «Филантроп» (Москва).



Работа выставки «Страна Беловодье» запланирована на один месяц.



Стоимость билета: детский 50 руб., взрослый 100 руб.



Добро пожаловать в Гусевский музей, мы находимся по адресу ул. Московская 36 а, тел. для справок 8 401 43 3 19 17. Ежедневно с 11:00 до 17:00 часов.

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