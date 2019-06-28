2 и 4 июля пройдут очередные игры Открытого первенства Гусевского округа по футболу

28 июня 2019, 11:20

25 и 27 июня на городском стадионе прошли очередные игры Открытого первенства Гусевского городского округа по футболу (8×8). Представляем Вам их результаты.



25 июня

ФК «Мотор» г. Озерск — «Ясная поляна» пос. Ясная поляна 3:4

«Русь» пос. Ольховатка — «Партизан» г. Гусев 2:5

ФК «Мотор» г. Озерск — «Молодежка» г. Черняховск 2:9

«Вымпел» г. Гусев — «Без Баб» г. Гусев 3:2



27 июня

«Ясная поляна» пос. Ясная поляна — «Ветеран» г. Гусев 6:1

ЛФК «ЗИЛ» г. Гусев — «Газмяс» г. Гусев 0:9

«Торпедо» г. Гусев — «Вымпел» г. Гусев 1:3

«Палермо» г. Гусев — «Прогресс — Ю» г. Черняховск 0:0



Следующие матчи состоятся во вторник 2 июля и в четверг 4 июля. Между собой встретятся:



2 июля

19:00 ч. «Торпедо» г. Гусев — «Прогресс — Ю» г. Черняховск

19:00 ч. «Партизан» г. Гусев — «Юность» г. Гусев

20:00 ч. «Ветеран» г. Гусев — «Газмяс» г. Гусев

20:00 ч. «Вымпел» г. Гусев — ЛФК «ЗИЛ» г. Гусев



4 июля

19:00 ч. «Палермо» г. Гусев — «Газмяс» г. Гусев

19:00 ч. «Русь» пос. Ольховатка — ФК «Мотор» г. Озерск

20:00 ч. ФК «Мотор» г. Озерск — «Вымпел» г. Гусев

20:00 ч. «Молодежка» г. Черняховск — «Ясная поляна» пос. Ясная поляна



Приходите поддержать команды.

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