25 и 27 июня на городском стадионе прошли очередные игры Открытого первенства Гусевского городского округа по футболу (8×8). Представляем Вам их результаты.
25 июня
ФК «Мотор» г. Озерск — «Ясная поляна» пос. Ясная поляна 3:4
«Русь» пос. Ольховатка — «Партизан» г. Гусев 2:5
ФК «Мотор» г. Озерск — «Молодежка» г. Черняховск 2:9
«Вымпел» г. Гусев — «Без Баб» г. Гусев 3:2
27 июня
«Ясная поляна» пос. Ясная поляна — «Ветеран» г. Гусев 6:1
ЛФК «ЗИЛ» г. Гусев — «Газмяс» г. Гусев 0:9
«Торпедо» г. Гусев — «Вымпел» г. Гусев 1:3
«Палермо» г. Гусев — «Прогресс — Ю» г. Черняховск 0:0
Следующие матчи состоятся во вторник 2 июля и в четверг 4 июля. Между собой встретятся:
2 июля
19:00 ч. «Торпедо» г. Гусев — «Прогресс — Ю» г. Черняховск
19:00 ч. «Партизан» г. Гусев — «Юность» г. Гусев
20:00 ч. «Ветеран» г. Гусев — «Газмяс» г. Гусев
20:00 ч. «Вымпел» г. Гусев — ЛФК «ЗИЛ» г. Гусев
4 июля
19:00 ч. «Палермо» г. Гусев — «Газмяс» г. Гусев
19:00 ч. «Русь» пос. Ольховатка — ФК «Мотор» г. Озерск
20:00 ч. ФК «Мотор» г. Озерск — «Вымпел» г. Гусев
20:00 ч. «Молодежка» г. Черняховск — «Ясная поляна» пос. Ясная поляна
Приходите поддержать команды.
2 и 4 июля пройдут очередные игры Открытого первенства Гусевского округа по футболу
28 июня 2019, 11:20
футбол соревнование
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