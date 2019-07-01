Гусевский музей приглашает на выставку Виталия Короткова «Сквозь призму времени»

1 июля 2019, 17:52

Гусевский музей приглашает 3 июля в 17:30 часов на торжественное открытие персональной выставки художника Виталия Короткова «Сквозь призму времени».



Большое место в творчестве Виталия занимает архитектурный пейзаж, современный и исторический. Природа, ее изменчивость и сдержанный колорит нашего края не оставляет посетителя равнодушным. Виталий член Союза художников России и выставка «Сквозь призму времени» является для него юбилейной. Произведения Виталия Короткова находятся в собраниях Калининградской художественной галереи, Историко-Художественного музея и частных коллекциях России и за рубежом.



Приглашаем всех желающих на открытие выставки, вход свободный.



Мы находимся по адресу ул. Московская 36 а, тел. для справок 8 (401 43) 3 19 17.

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