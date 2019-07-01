В Калининградском областном историко-художественном музее откроется выставка картин о Гусеве

1 июля 2019, 18:00

4 июля в 16:00 часов в Калининградском областном историко-художественном музее состоится открытие выставки картин «Городские впечатления. Калининградские художники на пленэре в г. Гусев».



Выставка стала итогом пленэра, который проходил в городе Гусеве в период с 10 по 23 сентября 2018 года. В течение двух недель художники работали, вдохновляясь видами Гусева и его окрестностей. Куратором пленэра выступил коллекционер Игорь Кириков.



Приглашаем всех желающих на торжественное открытие выставки «Городские впечатления. Калининградские художники на пленэре в г. Гусев» в Калининградский областной историко-художественный музей, по адресу улица Клиническая 21 (г. Калининград). Начало в 16:00 часов.

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