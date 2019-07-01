19 июля 2019 года в 15.00 часов в Городском Доме Культуры города Гусева состоится муниципальный этап областного фестиваля художественного творчества пожилых людей «Таланты золотого возраста».
Заявки на участие в муниципальном фестивале принимаются до 17 июля 2019 года по адресу: г. Гусев пр. Ленина д. 50 кабинет 310 или по эл. адресу: kcson2006@mail.ru.
Справки по телефону: 3-35-57.
Принимаются заявки на участие в муниципальном этапе областного фестиваля «Таланты золотого возраста»
1 июля 2019, 18:22
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