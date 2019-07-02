Мероприятия на территории Гусевского городского округа в июле 2019 года

2 июля 2019, 17:17

Предлагаем вам ознакомиться с программой мероприятий на территории Гусевского городского округа в июле 2019 года.



Программа мероприятий будет дополняться по мере поступления информации.



2 июля в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8

Городской стадион



3 июля в 17.30 — Открытие выставки живописи Виталия Короткова (г. Калининград)

Гусевский историко-краеведческий музей



4 июля в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8

Городской стадион



6 июля в 13.00 — Мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности «День Петра и Февронии»

Гусевский историко-краеведческий музей



6 июля — Открытый муниципальный фестиваль семейного творчества, в рамках Дня семьи, любви верности

Гусевский историко-краеведческий музей



9 июля в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8

Городской стадион



11 июля в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8

Городской стадион



13 июля в 10:00 — Тестирование ВФСК ГТО

Городской стадион



16 июля в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8

Городской стадион



18 июля в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8

Городской стадион



19 июля в 11.00 — Межмуниципальный этап Областного фестиваля художественного творчества пенсионеров «Таланты золотого возраста»

Городской дом культуры



23 июля в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8

Городской стадион



25 июля в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8

Городской стадион



27 июля в 10:00 — Тестирование ВФСК ГТО

Городской стадион



27 июля — «Кубок Калининградской области по пляжному волейболу „Восточный вызов“»

Физкультурно-оздоровительный комплекс



28 июля в 12.00 — День завода «Нанотех»

Гусевский историко-краеведческий музей



28 июля в 16.00 — Открытие фотовыставки Бориса Регистра «Затмение времени» (г. Калининград)

Гусевский историко-краеведческий музей



30 июля в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8

Городской стадион

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