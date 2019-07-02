Предлагаем вам ознакомиться с программой мероприятий на территории Гусевского городского округа в июле 2019 года.
Программа мероприятий будет дополняться по мере поступления информации.
2 июля в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8
Городской стадион
3 июля в 17.30 — Открытие выставки живописи Виталия Короткова (г. Калининград)
Гусевский историко-краеведческий музей
4 июля в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8
Городской стадион
6 июля в 13.00 — Мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности «День Петра и Февронии»
Гусевский историко-краеведческий музей
6 июля — Открытый муниципальный фестиваль семейного творчества, в рамках Дня семьи, любви верности
Гусевский историко-краеведческий музей
9 июля в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8
Городской стадион
11 июля в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8
Городской стадион
13 июля в 10:00 — Тестирование ВФСК ГТО
Городской стадион
16 июля в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8
Городской стадион
18 июля в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8
Городской стадион
19 июля в 11.00 — Межмуниципальный этап Областного фестиваля художественного творчества пенсионеров «Таланты золотого возраста»
Городской дом культуры
23 июля в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8
Городской стадион
25 июля в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8
Городской стадион
27 июля в 10:00 — Тестирование ВФСК ГТО
Городской стадион
27 июля — «Кубок Калининградской области по пляжному волейболу „Восточный вызов“»
Физкультурно-оздоровительный комплекс
28 июля в 12.00 — День завода «Нанотех»
Гусевский историко-краеведческий музей
28 июля в 16.00 — Открытие фотовыставки Бориса Регистра «Затмение времени» (г. Калининград)
Гусевский историко-краеведческий музей
30 июля в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8
Городской стадион
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в июле 2019 года
2 июля 2019, 17:17
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