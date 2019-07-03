Эдиль Эдиль
/ / / 6 июля в нашем городе состоится праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности «Ромашковое счастье»
Информационный сайт города Гусева

6 июля в нашем городе состоится праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности «Ромашковое счастье»

3 июля 2019, 11:37
6 июля на территории Гусевского музея пройдет праздничное мероприятие, посвященные самому светлому, романтичному и доброму празднику-Всероссийскому Дню семьи, любви и верности «Ромашковое счастье». Начало в 13:00 часов.

Праздничная программа включает в себя выездную церемонию бракосочетания на территории музейного комплекса во «Дворике Петра и Февронии» в русском народном стиле, чествование семейных пар Гусевского городского округа и выступление фолк-шоу группы «Вереск» из Калининграда. Коллектив «Вереск» исполняет народные песни и каверы на современные хиты с народным оттенком, сочетая традиционную народную музыку с современными рок, джаз, реп стилями, является лауреатом всероссийских, областных конкурсов и фестивалей.

Фестиваль «Ромашковое счастье» уже стал традиционным для культурной и общественной жизни Гусева.

Добро пожаловать на светлый, семейный праздник!

Гусевский музей, ул. Московская 36 а, телефон для справок 8 (401 43) 3 19 17.
музей День семьи
61 просмотр
0 голосов
Другие новости по теме
12 июля на территории историко-краеведческого музея пройдёт праздник семьи, любви и верности «Ромашковое счастье»
12 июля на территории историко-краеведческого музея пройдёт праздник семьи, любви и верности «Ромашковое счастье»
10 июля в Гусеве будут праздновать День семьи, любви и верности
10 июля в Гусеве будут праздновать День семьи, любви и верности
8 июля на территории городского музея пройдут празднования, посвященные Дню семьи, любви и верности
8 июля на территории городского музея пройдут празднования, посвященные Дню семьи, любви и верности
Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, будут проходить на территории Гусевского музея
Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, будут проходить на территории Гусевского музея

Оставить комментарий

Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико