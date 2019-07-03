6 июля в нашем городе состоится праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности «Ромашковое счастье»

3 июля 2019, 11:37

6 июля на территории Гусевского музея пройдет праздничное мероприятие, посвященные самому светлому, романтичному и доброму празднику-Всероссийскому Дню семьи, любви и верности «Ромашковое счастье». Начало в 13:00 часов.



Праздничная программа включает в себя выездную церемонию бракосочетания на территории музейного комплекса во «Дворике Петра и Февронии» в русском народном стиле, чествование семейных пар Гусевского городского округа и выступление фолк-шоу группы «Вереск» из Калининграда. Коллектив «Вереск» исполняет народные песни и каверы на современные хиты с народным оттенком, сочетая традиционную народную музыку с современными рок, джаз, реп стилями, является лауреатом всероссийских, областных конкурсов и фестивалей.



Фестиваль «Ромашковое счастье» уже стал традиционным для культурной и общественной жизни Гусева.



Добро пожаловать на светлый, семейный праздник!



Гусевский музей, ул. Московская 36 а, телефон для справок 8 (401 43) 3 19 17.

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