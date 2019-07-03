/ / / 27 июля на летней волейбольной площадке ФОКа пройдут соревнования по пляжному волейболу

К участию в соревнованиях допускаются все желающие (мужчины и женщины от 16 лет и старше), имеющие соответствующую спортивную подготовку и допуск врача. Спортивная квалификация без ограничений. По решению Главного судьи могут быть допущены игроки младшего возраста.
Состав команды: 2 игрока, 1 тренер. Команды должны иметь единую форму с номерами 1 и 2.
Начало соревнований в 10:00.
Для участия в соревнованиях необходимо подать именную заявку в двух экземплярах, где надо указать:
- наименование команды с указанием пола и возраста игроков;
- наименование учреждения или МО, на базе которого формируется команда;
- фамилия, имя, отчество лица, ответственного за формирование команды, его контактный телефон;
- допуск врача.
Документы на игроков команд:
- ксерокопии общегражданских/заграничных паспортов игроков;
- копия полиса обязательного медицинского страхования.
Заявку необходимо отослать до 22 июля на email: cultura@admgusev.ru. Пример заявки можно посмотреть в положении, которое доступно для скачивания ниже.
Дополнительный прием заявок на месте проведения соревнований перед официальной регистрацией осуществляться не будет.
Ответственный за проведение соревнования Гулаков Сергей Владимирович, контактный тел. +7 921 260-22-30.