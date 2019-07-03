Эдиль Эдиль
/ / / 27 июля на летней волейбольной площадке ФОКа пройдут соревнования по пляжному волейболу
Информационный сайт города Гусева

27 июля на летней волейбольной площадке ФОКа пройдут соревнования по пляжному волейболу

3 июля 2019, 16:13
27 июля на летней волейбольной площадке ФОКа пройдут соревнования по пляжному волейболу
27 июля на летней волейбольной площадке Физкультурно-оздоровительного комплекса города Гусева пройдут соревнования на Кубок Калининградской области по пляжному волейболу «Восточный вызов».

К участию в соревнованиях допускаются все желающие (мужчины и женщины от 16 лет и старше), имеющие соответствующую спортивную подготовку и допуск врача. Спортивная квалификация без ограничений. По решению Главного судьи могут быть допущены игроки младшего возраста.

Состав команды: 2 игрока, 1 тренер. Команды должны иметь единую форму с номерами 1 и 2.

Начало соревнований в 10:00.

Для участия в соревнованиях необходимо подать именную заявку в двух экземплярах, где надо указать:

  • наименование команды с указанием пола и возраста игроков;
  • наименование учреждения или МО, на базе которого формируется команда;
  • фамилия, имя, отчество лица, ответственного за формирование команды, его контактный телефон;
  • допуск врача.

Документы на игроков команд:

  • ксерокопии общегражданских/заграничных паспортов игроков;
  • копия полиса обязательного медицинского страхования.

Заявку необходимо отослать до 22 июля на email: cultura@admgusev.ru. Пример заявки можно посмотреть в положении, которое доступно для скачивания ниже.

Дополнительный прием заявок на месте проведения соревнований перед официальной регистрацией осуществляться не будет.

Ответственный за проведение соревнования Гулаков Сергей Владимирович, контактный тел. +7 921 260-22-30.

Положение Кубка области по пляжному волейболу [1,34 Mb] (cкачали 0 раз)
волейбол соревнование
0 просмотров
0 голосов
Другие новости по теме
1 августа пройдёт XXI Международный легкоатлетический пробег Гусев - Голдап
1 августа пройдёт XXI Международный легкоатлетический пробег Гусев - Голдап
Городская администрация проводит ряд конкурсов в рамках празднования «Широкой Масленицы»
Городская администрация проводит ряд конкурсов в рамках празднования «Широкой Масленицы»
Программа мероприятий, посвящённых годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Программа мероприятий, посвящённых годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Городская администрация проводит конкурсы в рамках празднования «Широкой Масленицы»
Городская администрация проводит конкурсы в рамках празднования «Широкой Масленицы»

Оставить комментарий

Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров