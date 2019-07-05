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9 и 11 июля пройдут очередные игры Открытого первенства Гусевского округа по футболу

5 июля 2019, 12:30
9 и 11 июля пройдут очередные игры Открытого первенства Гусевского округа по футболу
2 и 4 июля на городском Стадионе прошли очередные игры Открытого первенства Гусевского городского округа по футболу (8×8).

Представляем Вам их результаты.

2 июля
  • «Торпедо» г. Гусев — «Прогресс — Ю» г. Черняховск 2:2
  • «Партизан» г. Гусев — «Юность» г. Гусев 4:0
  • «Ветеран» г. Гусев — «Газмяс» г. Гусев 1:4
  • «Вымпел» г. Гусев — ЛФК «ЗИЛ» г. Гусев 12:1

4 июля
  • «Палермо» г. Гусев — «Газмяс» г. Гусев 1:6
  • «Русь» пос. Ольховатка — ФК «Мотор» г. Озерск 4:0
  • ФК «Мотор» г. Озерск — «Вымпел» г. Гусев 0:12
  • «Молодежка» г. Черняховск — «Ясная поляна» пос. Ясная поляна 2:2

Следующие матчи состоятся во вторник 9 июля и в четверг 11 июля. Между собой встречаются:

9 июля
  • 19:00 ч. «Ясная поляна» пос. Ясная поляна — «Русь» пос. Ольховатка
  • 19:00 ч. «Юность» г. Гусев — «Без Баб» г. Гусев
  • 20:00 ч. «Газмяс» г. Гусев — «Молодежка» г. Черняховск
  • 20:00 ч. «Торпедо» г. Гусев — ЛФК «ЗИЛ» г. Гусев

11 июля
  • 19:00 ч. «Вымпел» г. Гусев — «Ветеран» г. Гусев
  • 19:00 ч. «Партизан» г. Гусев — «Без Баб» г. Гусев
  • 20:00 ч. «Юность» г. Гусев — «Торпедо» г. Гусев
  • 20:00 ч. «Палермо» г. Гусев — ЛФК «ЗИЛ» г. Гусев

Приходите поддержать команды.
футбол соревнование
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# 1Гость Алексей
Как с таким плохим вратарём Вымпел идёт на первом месте?

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