/ / / 9 и 11 июля пройдут очередные игры Открытого первенства Гусевского округа по футболу

5 июля 2019, 12:30

«Торпедо» г. Гусев — «Прогресс — Ю» г. Черняховск 2:2



«Партизан» г. Гусев — «Юность» г. Гусев 4:0



«Ветеран» г. Гусев — «Газмяс» г. Гусев 1:4



«Вымпел» г. Гусев — ЛФК «ЗИЛ» г. Гусев 12:1



«Палермо» г. Гусев — «Газмяс» г. Гусев 1:6



«Русь» пос. Ольховатка — ФК «Мотор» г. Озерск 4:0



ФК «Мотор» г. Озерск — «Вымпел» г. Гусев 0:12



«Молодежка» г. Черняховск — «Ясная поляна» пос. Ясная поляна 2:2



19:00 ч. «Ясная поляна» пос. Ясная поляна — «Русь» пос. Ольховатка



19:00 ч. «Юность» г. Гусев — «Без Баб» г. Гусев



20:00 ч. «Газмяс» г. Гусев — «Молодежка» г. Черняховск



20:00 ч. «Торпедо» г. Гусев — ЛФК «ЗИЛ» г. Гусев



19:00 ч. «Вымпел» г. Гусев — «Ветеран» г. Гусев



19:00 ч. «Партизан» г. Гусев — «Без Баб» г. Гусев



20:00 ч. «Юность» г. Гусев — «Торпедо» г. Гусев



20:00 ч. «Палермо» г. Гусев — ЛФК «ЗИЛ» г. Гусев



2 и 4 июля на городском Стадионе прошли очередные игры Открытого первенства Гусевского городского округа по футболу (8×8).Представляем Вам их результаты.Следующие матчи состоятся во вторник 9 июля и в четверг 11 июля. Между собой встречаются:Приходите поддержать команды.