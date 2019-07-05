/ / / 9 и 11 июля пройдут очередные игры Открытого первенства Гусевского округа по футболу

Представляем Вам их результаты.
2 июля
- «Торпедо» г. Гусев — «Прогресс — Ю» г. Черняховск 2:2
- «Партизан» г. Гусев — «Юность» г. Гусев 4:0
- «Ветеран» г. Гусев — «Газмяс» г. Гусев 1:4
- «Вымпел» г. Гусев — ЛФК «ЗИЛ» г. Гусев 12:1
4 июля
- «Палермо» г. Гусев — «Газмяс» г. Гусев 1:6
- «Русь» пос. Ольховатка — ФК «Мотор» г. Озерск 4:0
- ФК «Мотор» г. Озерск — «Вымпел» г. Гусев 0:12
- «Молодежка» г. Черняховск — «Ясная поляна» пос. Ясная поляна 2:2
Следующие матчи состоятся во вторник 9 июля и в четверг 11 июля. Между собой встречаются:
9 июля
- 19:00 ч. «Ясная поляна» пос. Ясная поляна — «Русь» пос. Ольховатка
- 19:00 ч. «Юность» г. Гусев — «Без Баб» г. Гусев
- 20:00 ч. «Газмяс» г. Гусев — «Молодежка» г. Черняховск
- 20:00 ч. «Торпедо» г. Гусев — ЛФК «ЗИЛ» г. Гусев
11 июля
- 19:00 ч. «Вымпел» г. Гусев — «Ветеран» г. Гусев
- 19:00 ч. «Партизан» г. Гусев — «Без Баб» г. Гусев
- 20:00 ч. «Юность» г. Гусев — «Торпедо» г. Гусев
- 20:00 ч. «Палермо» г. Гусев — ЛФК «ЗИЛ» г. Гусев
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