20 июля в городском музее пройдет квартирник для творческих людей

8 июля 2019, 10:32

Если ты пишешь стихи, прозу, песни, музыку или танцуешь. Если тебе в кайф исполнять собственные произведения или произведения любимых авторов. Либо если ты хочешь увидеть, что покажут другие, то просто приходи на квартирник «Свобода слова».



На квартирнике существует только одно правило: никаких правил. Здесь нет ограничений в самовыражении!



Мероприятие пройдёт 20 июля в 18:00 на цокольном этаже в городском музее.



Вход свободный и для всех.

130 просмотров | 2 комментария