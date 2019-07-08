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Информационный сайт города Гусева

20 июля в городском музее пройдет квартирник для творческих людей

8 июля 2019, 10:32
Если ты пишешь стихи, прозу, песни, музыку или танцуешь. Если тебе в кайф исполнять собственные произведения или произведения любимых авторов. Либо если ты хочешь увидеть, что покажут другие, то просто приходи на квартирник «Свобода слова».

На квартирнике существует только одно правило: никаких правил. Здесь нет ограничений в самовыражении!

Мероприятие пройдёт 20 июля в 18:00 на цокольном этаже в городском музее.

Вход свободный и для всех.
музей
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# 1Сергей Вакорин
В огромном доме много дел...
В одной квартире все иначе,
Создав уют с годами
Нам хочется оставить все как есть
Не трогать то, что создано руками.
Ведь каждый уголок свой штрих свое тепло,
А руки передали мысли, душу в них вложив,
Оставив в памяти мгновенья бытия...

Сегодня, 11:04   ЦитироватьОтветить
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Г
# 2ГераБуФфон
A tale of the times of old!.. 
The deeds of days of other years!.
(Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой...... bowtie
Сегодня, 17:09   ЦитироватьОтветить
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