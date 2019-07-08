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Информационный сайт города Гусева

На два дня перекроют пешеходный проход вдоль перекрёстка проспекта Ленина и улицы Московской

8 июля 2019, 17:18
В связи с проведением работ по замене инженерных коммуникаций с 9 по 10 июля проход вдоль перекрёстка проспекта Ленина и улицы Московской будет перекрыт. Информация об этом от имени ООО «Мириам» размещена на строительных ограждениях реконструируемой центральной площади, сообщает «ГУСЕВ HD».

Организация приносит извинения за временные неудобства.
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