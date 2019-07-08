В связи с проведением работ по замене инженерных коммуникаций с 9 по 10 июля проход вдоль перекрёстка проспекта Ленина и улицы Московской будет перекрыт. Информация об этом от имени ООО «Мириам» размещена на строительных ограждениях реконструируемой центральной площади, сообщает «ГУСЕВ HD».
Организация приносит извинения за временные неудобства.
На два дня перекроют пешеходный проход вдоль перекрёстка проспекта Ленина и улицы Московской
8 июля 2019, 17:18Русская Победа спасла Париж
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