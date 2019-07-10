19 августа в 10:00 часов на городском стадионе пройдет муниципальный этап Всероссийской акции по футболу 5×5 «Уличный Красава».
Соревнования проводятся в двух возрастных группах: 14-15 лет и 16-17 лет. Состав команды: 5 основных игроков и 2 запасных. В соревнованиях могут принять участие все желающие, подходящие по возрасту, кроме лиц, занимающихся футболом в специализированных детско-юношеских спортивных школах.
Для участия в соревнованиях руководителю команды в срок до 1 августа 2019 года необходимо зарегистрировать команду и заполнить профили каждого игрока команды на официальном сайте мероприятия. К участию в соревнованиях допускаются игроки, имеющие полностью заполненный профиль. Команды имеют право зарегистрировать не более 11 человек в своем составе, в том числе 10 игроков и 1 тренера или представителя команды. Команды, не прошедшие электронную регистрацию, к участию в соревнованиях и Акции не допускаются.
Главный приз — установка футбольного поля в регионе команды-победителя.
Заявки для участия в соревнованиях принимаются на ГМКСУ «Стадион» (г. Гусев, ул. Красноармейская, 11а) и в отделе спорта и физической культуры Администрации МО «Гусевский городской округ» (кабинет № 313) (г. Гусев, ул. Ульяновых, 8).
19 августа на городском стадионе пройдет муниципальный этап Всероссийской акции по футболу «Уличный Красава»
10 июля 2019, 14:24
футбол соревнование
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