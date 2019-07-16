20 июля в городском музее пройдёт творческий квартирник «Свобода слова»

16 июля 2019, 13:57

Лучше творчества может быть только свободное творчество. На нашем квартирнике существует только одно правило: никаких правил. Здесь нет ограничений в самовыражении!



Если ты пишешь стихи, прозу, песни, музыку, танцуешь, если тебе в кайф исполнять собственные произведения или произведения любимых авторов, либо не терпится узнать, что покажут другие, приходи на квартирник «Свобода слова».



Запоминай!



20 июля в 18:00 на цокольном этаже музея (г.Гусев, ул. Московская 36) пройдет неформальный квартирник «Свобода слова». Вход свободный для всех: и для участников, и для зрителей!

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