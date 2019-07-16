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Информационный сайт города Гусева

20 июля в городском музее пройдёт творческий квартирник «Свобода слова»

16 июля 2019, 13:57
Лучше творчества может быть только свободное творчество. На нашем квартирнике существует только одно правило: никаких правил. Здесь нет ограничений в самовыражении!

Если ты пишешь стихи, прозу, песни, музыку, танцуешь, если тебе в кайф исполнять собственные произведения или произведения любимых авторов, либо не терпится узнать, что покажут другие, приходи на квартирник «Свобода слова».

Запоминай!

20 июля в 18:00 на цокольном этаже музея (г.Гусев, ул. Московская 36) пройдет неформальный квартирник «Свобода слова». Вход свободный для всех: и для участников, и для зрителей!
музей
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З
# 1Зритель
Интересно, например "Сектор газа" разрешат исполнить, или "Красную плесень"?!
Разве в стране победившего путинизма, что-то может быть без правил и без ограничений самовыражения!)
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