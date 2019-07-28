/ / / По реке Анграпа пройдет традиционный агитационно-экологический сплав

Молодежная патриотическая акция «Агитационно-экологический сплав-2019» пройдёт с 29 июля по 3 августа. Она посвящена 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Ожидается, что в сплаве примут участие около 60 человек, которые преодолеют маршрут на байдарках, лодках и надувных плотах.
Организатором акции является региональное отделение ДОСААФ России при поддержке агентства по делам молодежи Калининградской области и администраций Озёрского, Гусевского и Черняховского городских округов.
Цели экологического сплава — увековечение памяти подвига участников Великой Отечественной войны, повышение интереса молодежи к военно-прикладным видам спорта, развитие волевых и физических качеств и готовности защищать Родину, формирование экологической культуры общества, пропаганда здорового образа жизни и популяризация активного отдыха.
Сбор участников сплава состоится 29 июля в 8.00 у здания регионального отделения ДОСААФ России Калининградской области (ул. Озерная, 31а).
В 8.30 пройдет митинг, посвященный началу патриотической акции.
В 9.00 участники сплава на автобусе и автомобилях направятся в город Озёрск. Здесь по традиции у мемориала возле братской могилы советских воинов, погибших в 1944–1945 годах во время взятия города, состоится торжественный митинг с участием представителей администрации Озёрского городского округа, ветеранов, юнармейцев и членов военно-спортивного клуба «Защитник».
Акция стартует 29 июля в городе Озёрске, на правом берегу реки Анграпы, неподалёку от плотины гидроэлектростанции, а финиширует 3 августа в городе Черняховске, в районе городского пляжа.
Сплав пройдет по маршруту: г. Озерск — п. Себежское — п. Климовка — п. Колхозное — п. Поречье — п. Малое Ряжское — п. Жучково — п. Путятино — п. Жигули — п. Маяковское — п. Казаково — п. Ивашкино — п. Синявино (район песчаного карьера) — п. Поречье — п. Веселовка — п. Заречье — п. Соловьево — п. Заливное — «Марьин утес» — г. Черняховск.
Общая протяженность маршрута составит 72 километра.
В ходе сплава участники будут останавливаться у воинских захоронений советских воинов, отдавать почести павшим героям Великой Отечественной войны, возлагать венки и цветы к братским могилам и мемориалам. Они намерены расчищать реку от поваленных деревьев и мусора, наводить порядок в местах стоянок, где будет разбит палаточный лагерь.
Подробная программа:
29 июля — день 1-й
Переход по реке — 12 км: г. Озерск — п. Себежское — п. Климовка — п. Колхозное — п. Поречье — п. Малое Ряжское.
30 июля — день 2-й
Переход по реке — 15 км: п. Малое Ряжское — п. Жучково — п. Путятино — п. Жигули — п. Маяковское.
31 июля — день 3-й
Переход по реке — 9 км: п. Маяковское — п. Казаково — п. Ивашкино — п. Синявино (в районе песчаного карьера).
1 августа — день 4-й
Переход по реке — 12 км: п. Синявино (район песчаного карьера) — п. Поречье — п. Веселовка.
2 августа — день 5-й
Переход по реке — 12 км: п. Веселовка — п. Заречье — п. Соловьево — п. Заливное — «Марьин утес».
3 августа — день 6-й
Переход по реке — 12 км: «Марьин утес» — г. Черняховск.
Телефоны для справок: 8 (4012) 21-79-60 8-967-352-24-50; + 7 (4012) 21-56-91.
По реке Анграпа пройдет традиционный агитационно-экологический сплав
28 июля 2019, 20:56
Анграпа сплав
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