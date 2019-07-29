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Городская администрация просит не парковаться вдоль дороги на Железнодорожной во время ремонтных работ
29 июля 2019, 16:36
Уважаемые жители города Гусева!
Информируем вас о том, что завтра начнутся работы по ремонту асфальтового покрытия по улице Железнодорожной от пересечения с улицей Ульяновых до пересечения с улицей Победы. В связи с этим, убедительная просьба к водителям убрать свои машины с данного участка автомобильной дороги.