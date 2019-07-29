/ / / Городская администрация просит не парковаться вдоль дороги на Железнодорожной во время ремонтных работ

29 июля 2019, 16:36

Администрация города Гусева

Уважаемые жители города Гусева!Информируем вас о том, что завтра начнутся работы по ремонту асфальтового покрытия по улице Железнодорожной от пересечения с улицей Ульяновых до пересечения с улицей Победы. В связи с этим, убедительная просьба к водителям убрать свои машины с данного участка автомобильной дороги.