Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / Городская администрация просит не парковаться вдоль дороги на Железнодорожной во время ремонтных работ
Информационный сайт города Гусева

Городская администрация просит не парковаться вдоль дороги на Железнодорожной во время ремонтных работ

29 июля 2019, 16:36
Уважаемые жители города Гусева!

Информируем вас о том, что завтра начнутся работы по ремонту асфальтового покрытия по улице Железнодорожной от пересечения с улицей Ульяновых до пересечения с улицей Победы. В связи с этим, убедительная просьба к водителям убрать свои машины с данного участка автомобильной дороги.

Администрация города Гусева
ремонт
639 просмотров   |   4 комментария
0 голосов
Другие новости по теме
Городская администрация просит не парковать машины во дворе на проспекте Ленина во время ремонтных работ
Городская администрация просит не парковать машины во дворе на проспекте Ленина во время ремонтных работ
МБУ «Чистота» начало уборку города от песка и просит не парковаться на некоторых улицах в указанный период
МБУ «Чистота» начало уборку города от песка и просит не парковаться на некоторых улицах в указанный период
15 сентября в Гусеве пройдёт субботник
15 сентября в Гусеве пройдёт субботник
19 мая в Гусеве пройдёт весенний субботник
19 мая в Гусеве пройдёт весенний субботник
д
# 1друг
куда хоть убрать если везде все по раскопали.До конца хоть работы доводите .Посмотрите как плитка положена на победе возле банка .Наняли бы каких алкашей они и то лучше бы эту плитку уложили бы .
Вчера, 17:03   ЦитироватьОтветить
131
Г
# 2Гость Эдуард
Верно,весь город перегородили,стоянки запретили,сделайте одно,возьмитесь за второе,а не за всё разом и толку ни какого!
Вчера, 18:34   ЦитироватьОтветить
100
и
# 3и
"БАБУЛИ" хватит тарахтеть!))))
Вчера, 19:04   ЦитироватьОтветить
05
С
# 4СТАРИК ХОТТАБЫЧ
и,
и,
НУ И НЕ СКРИПИ ОТКРОЙ СТОЯНУ ДЛЯ МАШИН И ТАРАХТЕТЬ НЕ БУДУТ.
Вчера, 19:33   ЦитироватьОтветить
41

Оставить комментарий

Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико