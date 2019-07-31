8 августа руководитель управления СК по Балтфлоту проведёт в Гусеве приём граждан

31 июля 2019, 13:54

8 августа руководитель военного следственного управления СК России по Балтийскому флоту генерал-майор юстиции Сергей Александрович Шаршавых проведет прием граждан в городе Гусеве.



Мероприятие пройдет с 16:00 до 18:00 в помещении военного следственного отдела СК России по Гусевскому гарнизону (г. Гусев, ул. З. Космодемьянской, д. 5) в служебном кабинете руководителя ВСО.



Телефон для предварительной записи: 8 401 43 3 03 35.

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