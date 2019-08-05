Во вторник, 6 августа, Антон Алиханов осмотрит начало строительства распределительных газопроводов 6-го и 7-го участков в Черняховске.
В рамках выезда состоится совещание по вопросу сокращения задолженности по транспортному налогу в Гусевском и Черняховском городских округах.
После губернатор осмотрит в Нестерове ряд социальных объектов, в посёлке Чернышевское — международный автомобильный пункт пропуска «Чернышевское».
6 августа состоится рабочий выезд губернатора в Черняховский, Гусевский и Нестеровский округа
5 августа 2019, 14:37
Антон Алиханов
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