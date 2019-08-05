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Информационный сайт города Гусева

6 августа состоится рабочий выезд губернатора в Черняховский, Гусевский и Нестеровский округа

5 августа 2019, 14:37
6 августа состоится рабочий выезд губернатора в Черняховский, Гусевский и Нестеровский округа
Во вторник, 6 августа, Антон Алиханов осмотрит начало строительства распределительных газопроводов 6-го и 7-го участков в Черняховске.

В рамках выезда состоится совещание по вопросу сокращения задолженности по транспортному налогу в Гусевском и Черняховском городских округах.

После губернатор осмотрит в Нестерове ряд социальных объектов, в посёлке Чернышевское — международный автомобильный пункт пропуска «Чернышевское».
Антон Алиханов
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П
# 1Пикуль
Спроси Антоша у нашего Му-му когда мост достроят и сдадут ли площадь до 19 октября?
Сегодня, 17:13   ЦитироватьОтветить
21
П
# 2Пикуль
А кто дизлайк ставит? Специально обученные боты красного дома? Ну да там щас понабрали "эскортниц" в пресс-службу. Каюков то не успевает " о народе думает" в депутатском совете..Раньше он постоянно тут дифирамбы пел местной власти. Сейчас видимо не по чину?
Сегодня, 18:29   ЦитироватьОтветить
00

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