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Информационный сайт города Гусева

24 августа в городском музее пройдёт ежегодная акция «Ночь кино»

8 августа 2019, 19:27
24 августа в городском музее пройдёт ежегодная акция «Ночь кино»
В субботу 24 августа на территории Гусевского музея состоится акция «Ночь кино — 2019», приуроченная к Дню российского кино. В программе мероприятия просмотр фильмов, которые были отобраны на всероссийском голосовании: «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова.

Гусевский музей приглашает на просмотр всех, кто любит кино.

Начало в 20:00 часов.

Впервые мероприятие «Ночь кино» состоялось в августе 2016 года, который в России был объявлен Годом кино. Вдохновившись весьма успешным проведением акций «Ночь музеев» и «Ночь искусств», Министерство культуры РФ решило учредить еще и «Ночь кино».
музей Ночь кино
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