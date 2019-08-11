/ / / Список адресов, где в августе и сентябре проверят газовое оборудование

11 августа 2019, 20:20

ОАО «Калининградгазификация» Гусевский эксплуатационный участок извещает о проведении технического обслуживания сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества дома и внутриквартирного газового оборудования, принадлежащего собственнику (нанимателю) жилого помещения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».Техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования проводится не реже 1 раза в год (Постановление Правительства РФ от 09.09.2017 № 1091)Работы по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования, принадлежащего собственнику (нанимателю) жилого помещения, будут выполняться на платной основе с заключением договоров в соответствии с действующим прейскурантом на услуги газового хозяйства.Работы в августе 2019 года будут проводиться по следующим адресам: ул. 9 Мая 1, 11, 16, 17; пер. Дальний 3, 5, 6; ул. Дорожная 7, 26б; ул. Достоевского 8; ул. Железнодорожная 23, 25, 27; ул. З. Космодемьянской 14; ул. Заречная 9; ул. Калининградская 8, 14, 18; пер. Каменный 9, 10; ул. Краснофлотская 6; ул. Кутузова 1, 15, 19; пр. Ленина 7; ул. Ломоносова 25; ул. Малахова 3, 4, 5, 6; ул. Матросова 5, 14, 18; ул. Маяковского 7, 8, 8а; ул. Морская 6а, 8, 10, 14, 17, 22, 25; ул. Победы 32, 42, 49, 54, 58; ул. Сапёрная 8а; ул. Свободы 10, пер. Сосновый 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24; ул. Суворова 1, 11; ул. Ульяновых 6, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 22; ул. Утегенова 20, 21а, 22, 42; пос. Ивашкино, Хутор 1а; пос. Фурманово, ул. Жукова 7; пос. Фурманово, ул. Зелёная 11, 29; пос. Фурманово, пер. Тихий 8, 13; пос. Фурманово, ул. Центральная 43.В сентябре будет проводиться техническое обслуживание по следующим адресам: ул. Ульяновых 26; ул. З. Космодемьянской 7, 8, 9, 11, 13, 20а; ул. Краснофлотская 2, 4; ул. Лермонтова 4, 11; ул. Ломоносова 4, 18, 20, 21; ул. Маяковского 8б, 8в, 12; ул. Балтийская 10; ул. Московская 57, 59, 61, 63; ул. Станционная 2; ул. Почтовая 2, 3, 4, 5, 6а; ул. Заречная 6; ул. Малахова 8, 12, 12а; ул. Советская 4а, 5, 7, 9, 13, 13а, 13б; ул. Набережная 3; ул. Глинки 8, 13, 17; ул. Профсоюзная 2; ул. Первомайская 4, 8, 12, 18; ул. Северная 9а; ул. Свободы 5; ул. Ю. Смирнова 4; ул. Утегенова 23а; ул. 9 Мая 3, 22, 24; ул. Невского 1а, 3, 7, 8, 17, 19; ул. Победы 28а, 34, 36, 38, 60; ул. Некрасова 3а, 4, 4а, 16, 19, 20, 21, 27; ул. Кутузова 9; пер. Дальний 10; ул. Железнодорожная 65, 75; ул. Чкалова 4, 6; ул. Бетховена 2, 4, 7, 10, 13, 14, 15, 20, 21, 25; ул. 1-я Садовая 5, 7, 8, 11, 16, 17, 21.