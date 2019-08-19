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22 августа в Гусеве пройдут мероприятия, посвящённые Дню государственного флага

19 августа 2019, 16:06
22 августа в Гусеве пройдут мероприятия, посвящённые Дню государственного флага
22 августа в городе Гусеве возле скульптуры лося пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню государственного флага Российской Федерации.

Начало мероприятий в 16:00.

В программе:

  • мастер-классы по раскрашиванию российского триколора;
  • конкурс рисунков на асфальте;
  • викторины, посвящённые истории страны и российского флага;
  • акция «Ленточка Триколор»;
  • танцевальный флешмоб.
День государственного флага
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