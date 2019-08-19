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22 августа в Гусеве пройдут мероприятия, посвящённые Дню государственного флага
19 августа 2019, 16:06
День государственного флага
22 августа в городе Гусеве возле скульптуры лося пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню государственного флага Российской Федерации.
Начало мероприятий в 16:00.
В программе:
- мастер-классы по раскрашиванию российского триколора;
- конкурс рисунков на асфальте;
- викторины, посвящённые истории страны и российского флага;
- акция «Ленточка Триколор»;
- танцевальный флешмоб.
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