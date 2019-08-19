Программа мероприятий на День Технополиса GS

19 августа 2019, 22:44

В этом году один из крупнейших фестивалей в Калининградской области — День технополиса GS пройдет 14 сентября в парковой зоне ФОКа. Праздник начнется в 11:00 и продлится до позднего вечера.



Под открытым небом будут работать малая и главная сцены, развлекательные площадки, разнообразные мастер-классы для взрослых и детей, лекции, а также зона фуд-корта. Как и в прошлом году, гостей ждут полюбившиеся танцевальные батлы и фитнес городских улиц — воркаут. Вместе с тем организаторы подготовили и множество сюрпризов: например, технологический квиз, соревнования по робофутболу. Вход на open-air свободный.



Программа мероприятий

Главная сцена

11:00–11:30 — Зарядка

12:00–13:00 — Саундчек группы «Паровоз»

13:00–14:00 — Саундчек группы Night Call

14:00–15:00 — Саундчек группы «Рифлéксия»

15:00–17:00 — Саундчек хедлайнера

17:30–18:00 — Конкурс на сцене

18:00–18:50 — Официальное открытие вечерней программы. Выступление группы «Паровоз»

18:50–19:00 — Приветственное слово от представителей «Технополиса GS»

19:00–19:35 — Выступление группы «Рифлéксия»

19:35–20:00 — Приветственные речи официальных гостей и награждение лучших сотрудников «Технополиса GS»

20:00–20:45 — Выступление группы Night Call

21:00–22:00 — Выступление хедлайнера

22:00–22:10 — Праздничный салют



Малая сцена

13:00–14:00 — Танцевальный мастер-класс

14:45–15:00 — Показательное выступление

15:00–16:30 — Танцевальный баттл



Детская площадка

13:00–14:00 — Мастер-класс «Юный электрик/Робот-повар»

14:00–15:00 — Мастер-класс по лазерной гравировке «Запусти волчка»

15:00–16:00 — Мастер-класс «Нейрозапуск"/из картона

16:00–17:30 — Мастер-класс по работе с картоном



Лекторий

15:00–17:30 — Технологический КВИЗ



Фуд-корт

13:00–13:30 — Старт работы зоны

14:00–14:30 — Мастер-класс

15:00–15:30 — Мастер-класс

16:00–16:30 — Мастер-класс



Зона спорта

13:00–17:00 — Фитнес городских улиц: workout



Футбольное поле

14:00–16:00 — Соревнования по робофутболу



Веревочный парк

13:00–17:30 — Работа веревочного парка

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