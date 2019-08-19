/ / / Программа мероприятий на День Технополиса GS

Под открытым небом будут работать малая и главная сцены, развлекательные площадки, разнообразные мастер-классы для взрослых и детей, лекции, а также зона фуд-корта. Как и в прошлом году, гостей ждут полюбившиеся танцевальные батлы и фитнес городских улиц — воркаут. Вместе с тем организаторы подготовили и множество сюрпризов: например, технологический квиз, соревнования по робофутболу. Вход на open-air свободный.
Программа мероприятий
Главная сцена
11:00–11:30 — Зарядка
12:00–13:00 — Саундчек группы «Паровоз»
13:00–14:00 — Саундчек группы Night Call
14:00–15:00 — Саундчек группы «Рифлéксия»
15:00–17:00 — Саундчек хедлайнера
17:30–18:00 — Конкурс на сцене
18:00–18:50 — Официальное открытие вечерней программы. Выступление группы «Паровоз»
18:50–19:00 — Приветственное слово от представителей «Технополиса GS»
19:00–19:35 — Выступление группы «Рифлéксия»
19:35–20:00 — Приветственные речи официальных гостей и награждение лучших сотрудников «Технополиса GS»
20:00–20:45 — Выступление группы Night Call
21:00–22:00 — Выступление хедлайнера
22:00–22:10 — Праздничный салют
Малая сцена
13:00–14:00 — Танцевальный мастер-класс
14:45–15:00 — Показательное выступление
15:00–16:30 — Танцевальный баттл
Детская площадка
13:00–14:00 — Мастер-класс «Юный электрик/Робот-повар»
14:00–15:00 — Мастер-класс по лазерной гравировке «Запусти волчка»
15:00–16:00 — Мастер-класс «Нейрозапуск"/из картона
16:00–17:30 — Мастер-класс по работе с картоном
Лекторий
15:00–17:30 — Технологический КВИЗ
Фуд-корт
13:00–13:30 — Старт работы зоны
14:00–14:30 — Мастер-класс
15:00–15:30 — Мастер-класс
16:00–16:30 — Мастер-класс
Зона спорта
13:00–17:00 — Фитнес городских улиц: workout
Футбольное поле
14:00–16:00 — Соревнования по робофутболу
Веревочный парк
13:00–17:30 — Работа веревочного парка