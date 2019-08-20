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Информационный сайт города Гусева

24 августа в кинотеатре «Люмен фильм» пройдёт «Ночь кино»

20 августа 2019, 19:18
24 августа в кинотеатре «Люмен фильм» пройдёт «Ночь кино»
24 августа кинотеатр «Люмен фильм» в городе Гусеве примет участие во Всероссийской акции «Ночь кино». Будут показаны три фильма: «Домовой», «Полицейский с Рублёвки» и «Балканский рубеж».

Билеты можно получить в кассе кинотеатра. Одному зрителю выдаётся не более трёх билетов. На каждый фильм по одному билету.

Расписание сеансов:

18:55 — Домовой
20:55 — Полицейский с рублёвки
23:40 — Балканский рубеж

Количество билетов ограничено.
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