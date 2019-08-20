24 августа в кинотеатре «Люмен фильм» пройдёт «Ночь кино» 20 августа 2019, 19:18

24 августа кинотеатр «Люмен фильм» в городе Гусеве примет участие во Всероссийской акции «Ночь кино». Будут показаны три фильма: «Домовой», «Полицейский с Рублёвки» и «Балканский рубеж».



Билеты можно получить в кассе кинотеатра. Одному зрителю выдаётся не более трёх билетов. На каждый фильм по одному билету.



Расписание сеансов:



18:55 — Домовой

20:55 — Полицейский с рублёвки

23:40 — Балканский рубеж



Количество билетов ограничено.