24 августа кинотеатр «Люмен фильм» в городе Гусеве примет участие во Всероссийской акции «Ночь кино». Будут показаны три фильма: «Домовой», «Полицейский с Рублёвки» и «Балканский рубеж».
Билеты можно получить в кассе кинотеатра. Одному зрителю выдаётся не более трёх билетов. На каждый фильм по одному билету.
Расписание сеансов:
18:55 — Домовой
20:55 — Полицейский с рублёвки
23:40 — Балканский рубеж
Количество билетов ограничено.
24 августа в кинотеатре «Люмен фильм» пройдёт «Ночь кино»
20 августа 2019, 19:18