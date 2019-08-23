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Информационный сайт города Гусева

25 августа в город Гусев приедет «Добробус»

23 августа 2019, 13:22
25 августа в город Гусев приедет «Добробус»
В воскресение, 25 августа, состоится заключительный выезд проекта «Добробус» в один из городов — участников проекта — город Гусев. В рамках выезда между делегацией из Калининграда и активистами муниципалитета будет проведен нетворкинг, экскурсия по Гусеву, а также будут проведены 4 добровольческие акции.

В рамках выезда с лекцией на тему «Волонтерские организации в Калининградской области» и «Генерирование бизнес-идей» выступит руководитель проекта — Землянский Михаил. С лекцией на тему «Ораторское искусство» выступит руководитель службы по работе с участниками Колесник Илья.

В выездном мероприятии примут участие более 50 волонтеров Калининградской области.

Для справки:

Проект реализуется при грантовой поддержке регионального агентства по делам молодежи.
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